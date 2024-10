Weekend con caccia al tesoro in uno dei 100 borghi più belli d’Italia

Fosdinovo (Massa Carrara).

Una domenica diversa con tanto di Caccia al Tesoro. La propone per questo 6 ottobre il Touring Club Italiano che come ogni anno punta sulle meraviglie di 100 borghi italiani certificati da Nord a Sud con la Bandiera Arancione.



Più che una competizione, la quinta edizione di “Caccia ai Tesori Arancioni. 100 borghi, 1000 tesori”, sarà un viaggio emozionante con un percorso a sei tappe che permetterà di scoprire i segreti di questi borghi.

Una mappa, un viaggio unico

Si viaggerà tra storie, persone, monumenti, costumi d’epoca, gastronomia, buon vino, arte, musica, menestrelli e curiosità di 100 piccoli e grandi gioielli italiani. Da quest’anno ci sarà anche la possibilità di farsi raccontare una storia in particolare da una personalità del luogo.

Ogni squadra, partendo dalla più classica mappa con indizi potrà immergersi in tradizioni, sapori e storia di “un’Italia nascosta”.

100 Borghi Arancioni: come iscriversi

Per partecipare basta scegliere il borgo preferito o più vicino e iscrivere la propria squadra (bambini compresi) su tesori.bandierearancioni.it. Chi si iscrive riceverà anche in regalo la nuovissima edizione della guida Borghi da vivere 2024 in formato ebook. Tutte le squadre che completeranno il percorso riceveranno un dono rappresentativo del territorio.