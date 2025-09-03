Lo spettacolo del vulcano Kilauea delle Hawaii: fontane di lava alte 100 metri

Le immagini del vulcano delle Hawaii danno spettacolo con fontane di lava alte circa 100 metri. La nuova eruzione del Kilauea, avvenuta martedì 2 settembre, sta diventando virale su social e web. Questo vulcano, uno dei vulcani più attivi al mondo, si trova sull’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago, e negli ultimi mesi non è la prima volte che offre un tale spettacolo.

Vulcano delle Hawaii: l'ultima spettacolare eruzione

Il vulcano delle Hawaii, ovvero il Kilauea, considerato uno dei più attivi al mondo, è tornato a eruttare. I getti di lava hanno toccato altezze pari a 100 metri rispetto il suo cratere sommitale. L’evento, ben il trentaduesimo registrato sin dall’inizio del ciclo eruttivo lo scorso dicembre, ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte, ora locale, del 2 settembre 2025.

Quando la lava del vulcano delle Hawaii, il Kilauea, ha cominciato a fuoriuscire dalla bocca settentrionale del cratere Halemaumau è iniziato lo spettacolo che in molti hanno immortalato. Si è verificato anche qualcosa di molto particolare, ovvero di un vero e proprio tornado vulcanico. Il turbine ha sollevato cenere lungo la fontana attiva e il flusso all’interno del cratere. Successivamente l’attività si è estesa anche alla bocca meridionale e a una terza fessura intermedia.

#Kilauea Dust Devil right next to Kilauea´s Episode 32 Fountains. What a sight. pic.twitter.com/n9lDPUGp0v — Artanis 🌋 (@Artanis041) September 2, 2025

Per fortuna per il momento il magma è rimasto confinato all’interno della caldera. Nessun pericolo, dunque, per le zone circostanti ovvero per le aree limitrofe che si trovano all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii

Cosa sappiamo del vulcano Kilauea

Cosa sappiamo o dovremmo sapere del vulcano Kilauea? È situato sulla “Big Island”, a circa 320 km a Sud di Honolulu, sulle pendici orientali del Mauna Loa. È un esempio di quello che viene chiamato vulcano a scudo, vista la sua forma ampia e dolcemente inclinata.

La struttura di questo vulcano così attivo non è altro che il risultato di continue eruzioni di magma basaltico. Le sue eruzioni sono generalmente effusive. Cosa significa? Ebbene, in questo tipo di eruzioni la lava è solita scorrere lentamente creando uno scudo.

Altre cose da sapere sul Kilauea? Secondo le tradizioni hawaiane il cratere Halemaumau è la dimora di Pele, la dea del fuoco e dei vulcani. Ogni volta che il vulcano entra in attività non sarebbe altro che la dimostrazione del potere della dea.