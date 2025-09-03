FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Lo spettacolo del vulcano Kilauea delle Hawaii: fontane di lava a...

Lo spettacolo del vulcano Kilauea delle Hawaii: fontane di lava alte 100 metri

Immagini spettacolari giungono dal vulcano delle Hawaii, il Kilauea dopo la nuova eruzione delle scorse ore. Ecco cosa sta succedendo
Eventi estremi3 Settembre 2025 - ore 12:59 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi3 Settembre 2025 - ore 12:59 - Redatto da Meteo.it

Le immagini del vulcano delle Hawaii danno spettacolo con fontane di lava alte circa 100 metri. La nuova eruzione del Kilauea, avvenuta martedì 2 settembre, sta diventando virale su social e web. Questo vulcano, uno dei vulcani più attivi al mondo, si trova sull’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago, e negli ultimi mesi non è la prima volte che offre un tale spettacolo.

Vulcano delle Hawaii: l'ultima spettacolare eruzione

Il vulcano delle Hawaii, ovvero il Kilauea, considerato uno dei più attivi al mondo, è tornato a eruttare. I getti di lava hanno toccato altezze pari a 100 metri rispetto il suo cratere sommitale. L’evento, ben il trentaduesimo registrato sin dall’inizio del ciclo eruttivo lo scorso dicembre, ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte, ora locale, del 2 settembre 2025.

Quando la lava del vulcano delle Hawaii, il Kilauea, ha cominciato a fuoriuscire dalla bocca settentrionale del cratere Halemaumau è iniziato lo spettacolo che in molti hanno immortalato. Si è verificato anche qualcosa di molto particolare, ovvero di un vero e proprio tornado vulcanico. Il turbine ha sollevato cenere lungo la fontana attiva e il flusso all’interno del cratere. Successivamente l’attività si è estesa anche alla bocca meridionale e a una terza fessura intermedia.

Per fortuna per il momento il magma è rimasto confinato all’interno della caldera. Nessun pericolo, dunque, per le zone circostanti ovvero per le aree limitrofe che si trovano all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii

Cosa sappiamo del vulcano Kilauea

Cosa sappiamo o dovremmo sapere del vulcano Kilauea? È situato sulla “Big Island”, a circa 320 km a Sud di Honolulu, sulle pendici orientali del Mauna Loa. È un esempio di quello che viene chiamato vulcano a scudo, vista la sua forma ampia e dolcemente inclinata.

La struttura di questo vulcano così attivo non è altro che il risultato di continue eruzioni di magma basaltico. Le sue eruzioni sono generalmente effusive. Cosa significa? Ebbene, in questo tipo di eruzioni la lava è solita scorrere lentamente creando uno scudo.

Altre cose da sapere sul Kilauea? Secondo le tradizioni hawaiane il cratere Halemaumau è la dimora di Pele, la dea del fuoco e dei vulcani. Ogni volta che il vulcano entra in attività non sarebbe altro che la dimostrazione del potere della dea.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto Campi Flegrei: sciame sismico in atto, la scossa più forte di magnitudo 4.0
    Eventi estremi1 Settembre 2025

    Terremoto Campi Flegrei: sciame sismico in atto, la scossa più forte di magnitudo 4.0

    Tanta paura nella zona dei Campi Flegrei, Napoli, per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4. La situazione.
  • Terremoto Campi Flegrei oggi, 28 agosto: magnitudo 3.0
    Eventi estremi28 Agosto 2025

    Terremoto Campi Flegrei oggi, 28 agosto: magnitudo 3.0

    Un nuovo terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei: nella mattinata di oggi una scossa di magnitudo ufficiale 3.0.
  • Estate di tragedie per i turisti d'alta quota
    Eventi estremi27 Agosto 2025

    Estate di tragedie per i turisti d'alta quota

    In 3 mesi si sono verificati 83 decessi sulle vette italiane. Ecco analisi e dati del Soccorso alpino.
  • Usa, tempesta di sabbia colpisce l'Arizona: blackout, stop ai voli e traffico in tilt
    Eventi estremi26 Agosto 2025

    Usa, tempesta di sabbia colpisce l'Arizona: blackout, stop ai voli e traffico in tilt

    L'Arizona è stata investita da una tempesta di sabbia. Molti residenti sono rimasti senza luce, disagi anche in aeroporto: la situazione
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza
Tendenza3 Settembre 2025
Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza
Il weekend in arrivo, quello del 6-7 settembre, sarà caratterizzato da un clima ancora caldo ed estivo con temperature anche oltre i 30 gradi.
Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud
Tendenza2 Settembre 2025
Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede l'alta pressione protagonista con qualche episodio instabile e clima caldo al Centro-Sud.
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Settembre ore 15:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154