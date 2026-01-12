Volo cancellato o in ritardo per neve o maltempo: come chiedere il rimborso

Lo "scongelamento" di un aereo ad Amsterdam il 5 gennaio scorso.

L’inizio dell’anno è stato complicato per migliaia di viaggiatori rimasti bloccati in aeroporto a causa del maltempo, con la neve e le raffiche di vento che hanno causato cancellazioni e ritardi su larga scala: quasi 1.200 voli sono stati annullati ad Amsterdam Schiphol, mentre anche Liverpool, Parigi, Bruxelles e Rotterdam hanno registrato disagi simili.

Non tutti sanno che è possibile richiedere un rimborso o una compensazione quando un volo viene cancellato o subisce ritardi a causa di neve o condizioni meteorologiche estreme, seguendo le procedure previste dalla compagnia aerea o tramite servizi dedicati alla gestione dei rimborsi.

Volo cancellato o in ritardo per maltempo, come chiedere il rimborso

I viaggiatori colpiti da ritardi o cancellazioni causati da condizioni meteorologiche avverse hanno comunque delle tutele, anche se in questi casi il maltempo è considerato una “circostanza eccezionale”, cioè un evento fuori dal controllo della compagnia aerea.

Questo significa che, se il volo viene cancellato o accumula ritardi importanti a causa di neve, temporali o forti venti, i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un altro volo, ma non alla compensazione pecuniaria standard prevista per altri disagi come guasti tecnici, scioperi o overbooking.

La compensazione pecuniaria è una sorta di penale che spetta al passeggero quando il problema è imputabile alla compagnia e il suo importo varia in base alla distanza del volo, mentre il rimborso consiste semplicemente nella restituzione del prezzo del biglietto.

Secondo il Regolamento UE 261/2004, non tutte le condizioni meteorologiche sono considerate eccezionali allo stesso modo, perché l’impatto sulla viabilità e sul traffico aereo può variare, e la compagnia non è responsabile di eventi naturali.

In caso di ritardo superiore alle tre ore, i passeggeri possono comunque ottenere un rimborso che va dai 250 ai 600 euro, a seconda della distanza, oppure optare per la riprotezione su un altro volo, anche con una compagnia diversa, se ci sono posti disponibili. In caso di cancellazione, invece, la normativa europea impone assistenza immediata e gratuita in aeroporto, che può includere pasti, bevande e sistemazione se necessaria.

Per richiedere il rimborso, è fondamentale rivolgersi ai canali ufficiali della compagnia aerea e prepararsi a fornire documentazione dettagliata: ricevute di hotel, pasti, trasporti da e per l’aeroporto o qualsiasi altra spesa sostenuta a causa del disagio. Conservare tutto ciò che può provare le spese aiuta a velocizzare la pratica e a ottenere il risarcimento previsto.

Quali sono stati gli aeroporti più colpiti dal maltempo?

Le cancellazioni dei voli hanno colpito diversi aeroporti europei causando disagi diffusi per molte compagnie aeree. Per Germany Airways il principale nodo problematico è stato Amsterdam Schiphol, con ripercussioni anche su Francoforte, Düsseldorf, Amburgo e Norimberga, e difficoltà sui collegamenti con il Regno Unito, in particolare verso London City e Southampton.

Brussels Airlines ha dovuto sospendere diversi voli in partenza da Bruxelles a causa di neve e forti venti, interessando sia rotte europee verso città come Varsavia sia collegamenti intercontinentali verso Douala e Yaoundé, in Africa, mostrando come i problemi in Europa possano estendersi rapidamente anche ai voli a lungo raggio.

Finnair ha registrato criticità soprattutto all’aeroporto di Helsinki-Vantaa per tempeste di neve e temperature molto basse, con disagi che hanno interessato anche Ivalo, nel cuore della Lapponia, e lo scalo di Stoccolma-Arlanda.