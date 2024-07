Volo cancellato o in ritardo? Ecco come chiedere il rimborso

Hai appena scoperto che il tuo volo è stato cancellato o è in ritardo? Il bug mondiale CrowdStrike di Microsoft ha lasciato molti in questa situazione. La strada da seguire in questo caso però non è chiarissima. Qui vi guidiamo in generale nel processo "normale" di richiesta del rimborso per un volo cancellato o in ritardo, fornendoti tutte le informazioni necessarie.

Volo cancellato o in ritardo, conosci i tuoi diritti

Il primo passo per chiedere il rimborso di un volo cancellato o in ritardo è conoscere i tuoi diritti. Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo, i passeggeri hanno diritto a un rimborso o a un risarcimento in caso di voli cancellati, ritardi prolungati o negato imbarco.

Verifica la causa del ritardo o della cancellazione

È fondamentale capire il motivo per cui il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo. Se la causa è imputabile alla compagnia aerea (problemi tecnici, mancanza di equipaggio, ecc.), hai diritto a un risarcimento. Se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze straordinarie (maltempo, disordini politici, ecc.), la compagnia aerea potrebbe non essere obbligata a risarcirti.

Documentazione necessaria

Per chiedere il rimborso, è importante raccogliere tutta la documentazione necessaria:

Biglietto aereo o prenotazione

Comunicazioni ufficiali della compagnia aerea (email, messaggi)

Ricevute di eventuali spese sostenute a causa del ritardo o della cancellazione (hotel, pasti, trasporti alternativi)

Contatta la compagnia aerea

Una volta raccolta la documentazione, contatta la compagnia aerea. Puoi farlo attraverso il servizio clienti, inviando una email o compilando il modulo di reclamo sul sito ufficiale della compagnia. Assicurati di fornire tutte le informazioni richieste e di allegare i documenti necessari.

Compila il modulo di reclamo

Molte compagnie aeree offrono un modulo di reclamo online. Compilalo con attenzione, includendo tutti i dettagli del volo e le motivazioni della tua richiesta di rimborso. Includi le ricevute delle spese sostenute e qualsiasi altra documentazione rilevante.

Tempi di risposta

La compagnia aerea è tenuta a rispondere alla tua richiesta entro un tempo ragionevole. Se non ricevi una risposta entro 6-8 settimane, puoi rivolgerti all'Autorità Nazionale per l'Aviazione Civile o ad altre organizzazioni di tutela dei consumatori.

Rivolgiti a un legale o a un servizio di assistenza

Se la compagnia aerea rifiuta di concederti il rimborso o il risarcimento, potresti considerare di rivolgerti a un legale specializzato in diritto dei trasporti o a un servizio di assistenza per i passeggeri aerei. Esistono diverse organizzazioni che offrono assistenza legale per ottenere il rimborso dei voli cancellati o in ritardo.