Vitamina B6: un rimedio efficace contro ansia, stress e depressione

Per combattere l’ansia, lo stress emotivo e la depressione, la vitamina B6 è considerata un ottimo alleato. A rivelarlo è un recente studio randomizzato condotto su dei giovani adulti, che ha fatto emergere il ruolo chiave di questa vitamina (e più in generale di una corretta alimentazione) per combattere alcuni disagi emotivi.

Benessere mentale attraverso la dieta

Negli ultimi anni, complice anche la pandemia di Covid-19, il numero di persone che soffre di ansia o depressione è decisamente aumentato, soprattutto tra i giovani. Non sempre si tratta di condizioni patologiche: a volte, infatti, sono stati emotivi provvisori che tendono a regredire in maniera spontanea, ma che complicano le relazioni sociali e il raggiungimento dei propri obiettivi personali.

Nei casi più gravi ovviamente è necessario l’intervento di un terapeuta specializzato, ma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Human Psicopharmacology mette in luce il ruolo chiave della vitamina B6 per combattere lo stress della vita quotidiana. Questa vitamina è contenuta in molti cibi di comune consumo: carni bianche, legumi, fagiolini, frutta (esclusi gli agrumi), cereali integrali, lievito di birra e tanto altro. Insomma, un’attenta scelta degli alimenti potrebbe garantire un corretto approvvigionamento di vitamina B6 e una riduzione degli stati emotivi di ansia e depressione.

È bene precisare, però, che i risultati positivi si sono riscontrati a seguito di un dosaggio di vitamina B6 venti volte superiore a quello normale, senza una conoscenza dettagliata di quelli che potrebbero essere gli effetti indesiderati di una simile quantità sul lungo periodo. Dato che è comunque improbabile raggiungere questo apporto vitaminico con la sola alimentazione, il nuovo studio apre di fatto le porte a nuove possibili soluzione per il per il mantenimento del benessere mentale attraverso la dieta, enfatizzando una volta di più l'importanza delle vitamine e in particolare della B6.