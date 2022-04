La scoperta scientifica che rende più probabile la vita extraterrestre

La vita su altri pianeti potrebbe svilupparsi molto più facilmente di quanto pensassimo finora: un gruppo di scienziati ha infatti trovato possibili tracce dell’esistenza di microbi vicino alle sorgenti idrotermali della Terra appena 300 milioni di anni dopo la sua formazione, molto prima di quanto pensato finora. Una scoperta che - se confermata - dimostrerebbe anche che le condizioni per permettere la nascita della vita sarebbero molto più semplici del previsto.

La possibile vita su altri pianeti

“Se la vita emerge davvero così presto, nelle giuste condizioni, allora le possibilità che ci siano forme di vita in altri pianeti aumentano”, ha detto al Guardian Dominic Papineau dell’University College London, che ha guidato la ricerca. La scoperta che la vita potrebbe essere nata sulla Terra molto prima del previsto “è molto importante, perché ci dice che è sufficiente un periodo di tempo molto breve affinché forme di vita emergano su un Pianeta”, ha aggiunto.

La scoperta degli scienziati

Cinque anni fa il gruppo di ricerca di Papineau aveva trovato tracce di microfossili in sedimenti rocciosi in Canada. La datazione di quelle rocce suggerisce oggi che siano risalenti a 3,75 miliardi di anni fa, e forse anche a 4,28 miliardi di anni. Prima di questa scoperta il microfossile più vecchio era stato datato tra 3,46 e 3,7 miliardi di anni fa, rendendo la scoperta in Canada la più antica evidenza scientifica di vita sul nostro pianeta.