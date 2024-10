Violenta alluvione anche in Francia: molte le aree completamente allagate

Il maltempo ha colpito violentemente anche la Francia e in particolare il distretto dell'Alta Loira dove si sono registrati allagamenti e forti disagi e criticità. La cittadina di Annonay, situata nel dipartimento dell'Ardèche, ha dovuto fare i conti con una violentissima alluvione che ha fatto allagare strade e distretti. La situazione.

Maltempo in Francia: allagamenti nell'Alta Loira

Un temporale di grande portata ha attraverso pochi giorni fa la Francia facendo scattare lo stato di allerta meteo rossa tra Rodano, Loira, Alta Loira e Lozère per possibili inondazioni. Lo stato di allerta rossa è stato diramato anche Ardèche e le Alpi Marittime per il possibile rischio di pioggia e inondazioni.

La violenta ondata di maltempo che da giorni sta interessando la Francia ha richiesto lo stato di allerta meteo anche in 34 dipartimenti dove è stata diramata l'allerta arancione per inondazioni o tempeste. Nel dipartimento dell'Ardèche, dipartimento francese della regione Alvernia-Rodano-Alpi, sono stati necessari 230 interventi dei vigili del fuoco a causa di allagamenti, 110 persone sono state messe in salvo nelle loro abitazione tramite elicottero.

Diverse le strade chiuse al traffico per la presenza allagamenti e smottamenti con la prefettura che ha richiesto anche la chiusura delle scuole. Sui social sono tanti i video e le foto delle inondazioni che hanno colpito l'Alta Loira in Francia. Molto condiviso anche quello di un gruppo di mucche travolte dalle acque a Chambon-sur-Lignon. La scena è stata girata a Chemin des Châtoux, vicino a una strada soggetta a inondazioni.

Se inundan conexiones #ferroviarias y #viales en el centro de #Francia



Las #RegionesVinícolas del #Ródano y el #Loira del país estaban en #AlertaMáxima, y ​​las #autoridades advirtieron a los residentes que no intentaran #CruzarLasCalles inundadas en automóvil o a pie.… pic.twitter.com/IQDXT3gign — 𝗧𝗵𝗲 𝗠e𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗣𝗼𝘀𝘁 (@MexicoPost) October 18, 2024

Maltempo in Francia, nella Loira 550 mm di pioggia

La situazione maltempo in Francia è ancora preoccupante con Météo-France ha messo in allerta rossa 6 dipartimenti per possibili inondazioni e piogge. L'allerta resta massima per la Loira, il Rodano, l'Alta Loira e l'Ardèche dove si sono registrati accumuli importanti di pioggia.

Meteo-France nell'ultimo bollettino ha comunicato: "Una vasta perturbazione si alza dal sud sul paese e genera in alcuni punti intense precipitazioni tempestose. A Cévennes accumuli "eccezionali di pioggia, soprattutto sul rilievo dell'Ardèche dove fino a "630 mm in 48 ore".

A Mayres, comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, si sono toccati 550 mm di pioggia in sole 32 ore. Intanto le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno esortato i cittadini a rimanere al sicuro, invitandoli a evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario.