Viaggiare senza documenti da gennaio 2025 grazie all’identità digitale: cos'è l'IT Wallet?

Da gennaio 2025 è previsto il lancio ufficiale dell‘IT Wallet, il primo "portafoglio digitale" che permetterà di avere tutti i documenti essenziali sul proprio dispositivo. Si tratta del primo passo verso la European Digital Identity (EUDI) Wallet, che dal 2026 permetterà ai cittadini dell'Unione Europea di accedere a un sistema di riconoscimento valido in tutta Europa, con vantaggi soprattutto per i viaggiatori.

Cos’è l’IT Wallet cos'è e come funziona

Introdotto dal decreto Pnrr, l’IT Wallet è un portafoglio digitale che consente di conservare documenti quali: carta d’identità, tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità. Sarà integrato nell’App IO, e avrà due versioni, una pubblica e una privata. L’IT Wallet si potrà utilizzare per mostrare i documenti durante un controllo, sia di persona che sul web, o per accedere a servizi online, come noleggiare l'auto.

La piattaforma serve ad aggregare i sistemi di autenticazione e identificazione digitale già esistenti, come la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), in un’unica piattaforma, rendendo più semplice.

"Portafoglio digitale", le prossime tappe

Per il lancio ufficiale pubblico bisognerà aspettare gennaio 2025, quando si potrà scaricare l’ultima versione dell’App IO e attivare così l’IT Wallet, con Cie o Spid. Prima di quel giorno però, inizieranno alcune fasi di test già da luglio 2024.

IT Wallet consentirà di raccogliere alcuni tra i più utilizzati documenti elettronici. Nella prima fase di lancio, ad essere raccolti saranno solo alcuni documenti, poi, corso del tempo, la lista dei documenti in formato digitale inclusi nel portafoglio digitale sarà man mano ampliata, garantendo la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali. Nella prima fase di lancio, i documenti che verranno inseriti saranno: