Viaggiare in aereo: i posti a sedere spesso "snobbati" sono i più sicuri (secondo la rivista Time)

L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro, su questo non vi sono dubbi. Se poi il passeggero sceglie alcuni posti a sedere all'interno del velivolo aumenta ulteriormente la sicurezza, anche in caso di incidente. Paradossalmente sono proprio quei posti che nessuno vuole.

I viaggi in aereo si confermano i più sicuri

Quale è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo? Stando ai numeri forniti dall'ultimo report sulla sicurezza è l'aereo. I dati del rapporto fanno emergere che, nel 2023, sono stati registrati circa 37 milioni di movimenti aerei a livello globale, con un solo incidente ogni 1,26 milioni di voli. Questo dato sottolinea l'estrema sicurezza del trasporto aereo odierno e la sua bassissima probabilità di incidenti.

Ma l'analisi sulla sicurezza in aereo non si ferma qui, e nel corso di una recente indagine la rivista Time ha sottolineato anche che, in caso di incidente, vi sono alcuni punti del velivolo nei quali i passeggeri hanno maggiori possibilità di salvarsi. Si tratta di posti a sedere spesso poco graditi da chi viaggia con questo mezzo, ma che dovrebbero invece essere i primi a venire occupati. I passeggeri, al momento della prenotazione, tendono a prediligere la comodità e scegliere i posti nella parte anteriore o vicino alle uscite di emergenza. Ma è davvero la scelta migliore?

Dove sedersi in aereo per una sicurezza maggiore

I posti a sedere con il minor tasso di mortalità in caso di incidente aereo sono quelli nella parte posteriore del velivolo, ovvero quelli che molto spesso vediamo vuoti. A renderli poco graditi c'è la consapevolezza che, sedendosi lì, i passeggeri saranno gli ultimi a scendere nel caso in cui venga aperto solo il portellone anteriore, ma anche il via vai dovuto alla vicinanza dei bagni.

Ma il vero motivo per cui dovrebbero essere scelti per primi riguarda il minor tasso di mortalità in caso di incidente aereo. Stando a quanto riportato dalla rivista Time, che ha analizzato gli incidenti aerei degli ultimi 35 anni, i posti centrali dell’ultima fila sono statisticamente i più sicuri dell’intero aereo. In caso di incidenti il tasso di mortalità è del 32%, contro il 38% registrato nella parte anteriore e il 39% in quella centrale dell’aereo.

Sedersi in ultima fila nell'aereo, i vantaggi

I posti a sedere in fondo all'aereo offrono davvero solo svantaggi? A guardare bene anche la vicinanza alle toilette non è poi un grande neo, e se da un lato costringerà a sopportare un continuo via vai di persone, dall'altro non renderà necessario farsi tutto il corridoio dell’aereo per arrivare al bagno. Oltre a questo c'è da considerare che spesso, alla conclusione del volo e in caso di emergenza, non viene aperto solo il portellone anteriore ma anche quello posteriore. Questo significa che sarà possibile guadagnare l'uscita più rapidamente rispetto ai passeggeri seduti nella parte centrale.

Sedersi in ultima fila consentirà anche di beneficiare di tutta la tranquillità dovuta al fatto che dietro non ci saranno passeggeri che disturbano, e lascerà la possibilità di ripiegare lo schienale per godersi il massimo relax durante il viaggio senza disturbare nessuno.

Che dire poi del servizio? Avrete certo notato che le assistenti di volo tendono a iniziare proprio dall’ultima fila per servire cibo e bevande.