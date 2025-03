Viaggi Usa, novità in arrivo per chi vuole viaggiare negli Stati Uniti d’America

Ci sono novità per chi prenota viaggi negli Usa e vuole andare a visitare gli Stati Uniti d'America. Sono stati intensificati i controlli sui permessi di viaggio. Ultimamente infatti le politiche migratorie degli Stati Uniti hanno subito diversi cambiamenti, specialmente per quanto riguarda i controlli all’ingresso nel Paese. Sono così aumentate le verifiche, ma anche i casi di respingimento. Ecco le ultime novità

Viaggi Usa: cosa bisogna sapere per volare in America?

Ci sono novità per chi vuole effettuare viaggi negli Usa. I controlli sono diventati più serrati. Basti pensare che - come è emerso dalla recente cronaca - uno scienziato francese ha visto negarsi l’ingresso negli Stati Uniti all’inizio di marzo dopo che alla frontiera avrebbero trovato messaggi critici nei confronti di Trump sul suo telefono. Altro caso? Quello di una influencer tedesca trattenuta in una cella e poi riportata in Germania con un divieto d’ingresso di cinque anni per via del sospetto che volesse lavorare illegalmente nel Paese.

Ebbene sì, la US Customs and Border Protection (CBP) ha il diritto di esaminare telefoni, computer e altri dispositivi elettronici senza bisogno di un mandato. Possono anche chiedere le password dei social media e, in caso di rifiuto, respingere l’ingresso nel Paese. Ciò che trovano online o nei dispositivi elettronici potrebbe compromettere la possibilità di viaggiare in America.

Come fare dunque? Per evitare problemi prima di partire sarebbe bene: controllare attentamente i propri dispositivi elettronici e cancellare eventuali contenuti che potrebbero essere interpretati negativamente dalle autorità statunitensi. Oltre a questo si consiglia di evitare di fare dichiarazioni problematiche sui social media come le critiche nei confronti del governo Usa o di figure politiche attuali.

È bene assicurarsi infine che il proprio visto o autorizzazione ESTA sia in regola e prepararsi già a rispondere con chiarezza e fermezza alle domande inerenti lo scopo del proprio viaggio.

L'importanza delle risposte alle domande

Mai contraddirsi, mai lasciar capire di essere titubanti in merito al motivo per cui si vuole viaggiare in America. Gli esperti consigliano di essere chiari e precisi in merito ai propri spostamenti svelando i propri piani, senza troppi dettagli inutili. Verrà negato l'ingresso nel Paese, invece, se alle domande sui propri obiettivi si risponderà in maniera confusa e dubbiosa, lasciando intendere che i motivi del viaggio non sono solo turistici, ma si va in America in cerca di altro.