Viaggi, cosa si può mettere nel bagaglio a mano dal 1 settembre? Le novità

Dal 1 settembre 2024 sono entrate in vigore delle nuove regole per chi viaggia in Europa con il bagaglio a mano. Torna il limite dei 100ml dei liquidi: perché?

Bagaglio a mano: cosa cambia da settembre 2024 in Italia ed Europa

E' durata molto poco il via libera ai liquidi nei bagagli a mano per i viaggi all'interno dell'Unione Europea, visto che dal 1 settembre 2024 sono state introdotte nuove regole e limitazioni su cosa è possibile portare in volo. Le novità annunciate per viaggiare in Ue con il bagaglio a mano segnano un passo indietro rispetto al passato, visto che è stato nuovamente inserito il limite dei 100ml per i liquidi trasportabili. Solo un anno fa, infatti, era stato eliminato tale limite permettendo così a tutti i viaggiatori di poter trasportare tranquillamente i liquidi grazie al controllo di potentissimi scanner C3 dotati di una tecnologia tale da differenziare il liquido contenuto da eventuali esplosivi.

Dopo alcuni problemi riscontrati in termini di sicurezza, dal 1 settembre 2024 è stato rintrodotto il limite dei 100 ml di liquidi nel bagaglio a mano. Non solo, tutti i viaggiatori sono tenuti nuovamente a separarli e ad estrarli al momento dei controlli insieme al PC.

Cosa si può portare nel bagaglio a mano dal 1 settembre 2024?

Ma cosa è possibile portare nel bagaglio a mano per un volo in Europa dal 1 settembre 2024? Ecco le linee guida su cosa è consentito portare e cosa no a bordo. Per quanto concerne i liquidi ogni passeggero ha diritto ad un massimo di 100 ml di liquidi da inserire all'interno di un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile e della capacità massima di 1 litro. A bordo si può portare del cibo, ma solo se solido, mentre per le bevande anche esse devono rientrare nel limite dei 100ml.

Pc, laptop, tablet, smartphone, fotocamere e altri dispositivi elettronici sono ammessi a bordo ma vanno tirati fuori dal bagaglio e sottoposti al controllo di sicurezza, mentre le batterie e power bank al litio vanno riposte nel bagaglio a mano. Nessuna restrizione per l'abbigliamento ed oggetti personali e/o di valore. Unica eccezione: gli acquisti fatti nei duty-free, anche in caso di liquidi non sono soggetti alle regole dei 100ml.

Cosa non si può portare nel bagaglio a mano dal 1 settembre 2024?

In merito alla reintroduzione del limite dei 100ml per i liquidi nel bagaglio a mano, Adalbert Jahnz, portavoce della Commissione europea ha sottolineato: «in seguito al fatto che sono stati rilevati alcuni problemi tecnici nel funzionamento di queste macchine. Si tratta di problemi temporanei e finché non saranno risolti, torneremo semplicemente alle pratiche che si applicano in assenza di queste macchine».

Ma passiamo a cosa non è consentito portare all'interno di un bagaglio a mano a bordo. Sono assolutamente vietati i liquidi che superano i 100 ml, armi ed oggetti pericolosi come coltelli, forbici con lame lunghe più di 6 cm, armi, munizioni e oggetti appuntiti o taglienti. Infine divieto assoluto anche per il trasporto di sostanze infiammabili, esplosivi ed oggetti infiammabili.