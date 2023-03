Una suite confortevole e volante: la nuova frontiera del lusso in aereo

Avreste mai pensato che si potesse viaggiare in aereo soggiornando all'interno di una suite comoda e confortevole come una camera d’albergo? Una compagnia aerea tedesca ora vuole mettere a disposizione dei passeggeri una vera e propria stanza privata, dove vivere un’esperienza di volo unica e affascinante. A partire dal 2024, almeno secondo quanto dichiarato pubblicamente, tutto questo diventerà realtà sugli Airbus A350.

Una stanza d'albergo volante

La stanza privata a cui si sta lavorando consiste in una cabina doppia con all’interno un grande tavolo e due ampi sedili che possono formare un vero e proprio letto matrimoniale. La stanza garantisce anche il giusto livello di privacy, in quanto circondata da pareti alte fino al soffitto oltre che accessibile solamente attraverso una porta richiudibile.

Il comfort degli ospiti viene assicurato anche dalla presenza di sistemi di riscaldamento e raffreddamento personalizzabili, da dispositivi di intrattenimento (come schermi per la visione di film o serie tv) e biancheria di qualità. Di fatto, l'idea è di trasmettere ai passeggeri che sceglieranno questa prima classe super la stessa sensazione di privacy e relax tipica di una stanza d’albergo, pur viaggiando ad alta velocità a svariati chilometri di altezza rispetto al suolo.

Tutto questo potrebbe fissare più in alto che mai lo standard in termini di comfort e individualità: per esempio, sarà possibile cambiarsi comodamente in uno spazio ampio, oltre che avere a disposizione molti più oggetti personali rispetto al tradizionale volo in aereo.

Pur presentando caratteristiche molto specifiche e affascinanti, quella tedesca non è l’unica compagnia al mondo a offrire un prodotto simile. Per esempio, anche la compagnia di bandiera del Qatar mette a disposizione dei passeggeri poltrone super comode con cuscini imbottiti e coperte in piuma d'oca. Grazie alla presenza di pannelli mobili, poi, in questa configurazione è possibile anche personalizzare gli spazi per il livello desiderato di privacy.