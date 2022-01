Viaggi, le 10 mete 2022 preferite per Tripadvisor e le nuove 22 a rischio Covid

Foto di MustangJoe da Pixabay

Quali sono, in ambito viaggi, le 10 migliori località secondo TripAdvisor dove andare nel 2022? Quali invece le nuove 22 località a rischio Covid? Nonostante la pandemia dovuta al coronavirus, la voglia di viaggiare non è svanita. C'è chi sogna di poter visitare posti nuovi ogni giorno e chi vorrebbe vedere varie città d'arte. C'è chi invece vorrebbe scappare dallo stress quotidiano e riposarsi sulla sabbia dorata di una spiaggia incantata lontano da tutto e tutti. Ecco alcune idee per chi, documenti alla mano e valigia pronta, rispettando tutte le regole imposte dai vari Paesi per il contenimento della pandemia, vuole raggiungere mete vicine e lontane.

Viaggi 2022: la top ten di TripAdvisor

Quali località sono nella top 10 di TripAdvisor come idee di viaggi 2022? Dove si potrebbe andare nei prossimi mesi? I viaggiatori esperti consigliano nell'ordine:

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Londra, Regno Unito

Cancun, Messico

Bali, Indonesia

Creta, Grecia

Roma

Cabo San Lucas, Messico

Istanbul, Turchia

Parigi, Francia

Hurghada, Egitto

Città e posti molto diversi tra loro. Roma, la Città Eterna, ha sempre il suo fascino. Nella Capitale italiana ci si può immergere nella storia degli antichi romani ammirando numerosi monumenti. Parigi rimane sempre la città dell'amore. Insieme a queste due città vi è anche Londra. Si tratta di mete che sono sempre rimaste in top ten e che faticheranno a lasciare il posto ad altre località in quanto si tratta sempre delle più gettonate e ammirate.

Bali, Cancun e Dubai oltre che Cabo San Lucas sono l'ideale per chi cerca posti esotici e spiagge mozzafiato dove riposarsi e ammirare il panorama sorseggiando in drink sdraiati sulla sabbia. Si tratta di mete ideali anche per chi desidera una tintarella da sogno che poi farà invidia ad amici e parenti.

22 mete a rischio Covid: cosa deve sapere chi ama i viaggi

Quali sono le 22 mete a rischio Covid dove si sconsiglia di andare? Cdc/Usa (Centers for Disease Control and Prevention), l'organismo di sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, dà un elenco delle località ad alto rischio ci ha pensato il CDC USA", che controllo . Ecco quelle che sono ate appena aggiunte:

• Albania

• Argentina

• Australia

• Bahamas

• Bahrain

• Bermuda

• Bolivia

• Isole Vergini Britanniche

• Capo Verde

• Egitto

• Grenada

• Guyana

• Israele

• Panama

• Qatar

• Saint Kitts e Nevis

• Santa Lucia

• São Tomé e Príncipe

• Sint Maarten

• Suriname

• Isole Turks e Caicos

• Uruguay

Da segnalare le Isole Vergini britanniche (nei Caraibi) che hanno avuto un bel balzo in su per quanto riguarda il rischio: la scorsa settimana erano state classificate a basso rischio. Grenada, un'altra isola caraibica, e São Tomé e Príncipe, al largo delle coste africane, erano al livello 2 (o rischio "moderato") la scorsa settimana.