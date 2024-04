Viabilità per il Ponte del 1° maggio: ecco quando mettersi in macchina

Per il ponte del 1° maggio molte persone saranno in viaggio per raggiungere le località prescelte, con possibili momenti di traffico intenso su strade e autostrade. Quali sono i giorni e gli orari da evitare per non trovarsi bloccati in ingorghi?

Ponte del 1° maggio, giorni e orari da bollino rosso

Le temperature miti di primavera e la voglia di concedersi un anticipo delle vacanze estive spingono molti italiani a mettersi in viaggio nel lungo Ponte del 1° maggio per raggiungere località balneari e città d'arte. Tuttavia, per evitare di incorrere in criticità della circolazione stradale, vi sono giorni e orari da "bollino rosso" che dovremmo evitare. Programmare le partenze intelligenti in questo secondo ponte di primavera, che segue a breve distanza quello del 25 aprile, è sicuramente il primo passo per garantirsi una vacanza piacevole ed evitare di arrivare a destinazione stressati.

Già nelle prime ore di mercoledì 1° maggio sono previste code e rallentamenti su strade e autostrade italiane, a causa delle partenze programmate di coloro che hanno deciso di "staccare la spina" qualche giorno e concedersi un viaggetto che duri fino a domenica 5 maggio, sia di chi invece deciderà per una breve gita fuori porta. Nelle ore serali del primo maggio invece la situazione tornerà a farsi molto critica, perché ai rientri di coloro che avranno scelto di trascorrere la giornata del 1° maggio fuori casa si aggiungeranno quelli che, con qualche giorno di ferie, hanno potuto fare una vera e propria vacanza unendo i due ponti primaverili.

Per giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 maggio non sono previste grandi criticità, mentre la serata di domenica 5 potrebbe presentare code e rallentamenti, a causa dei rientri dalle città d'arte e dalle località balneari.

Stop ai mezzi pesanti per il ponte del 1° maggio 2024

Per rendere più fluida la circolazione stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, anche per la giornata del primo maggio, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

I veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate - anche se viaggiano senza carico - non potranno infatti viaggiare dalle ore 9.00 alle 22.00 di mercoledì 1° maggio. Confermato quindi lo stop ai mezzi pesanti nella giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori, con le stesse modalità previste per la domenica.

Sono previste delle deroghe a favore dei veicoli che provengono o si muovono verso l’estero e anche per quelli che arrivano dalle isole maggiori. Altre deroghe riguardano invece il carico trasportato o la funzione del veicolo stesso, come ad esempio i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine in servizio.

Cantieri rimossi per agevolare la viabilità

Sui strade e autostrade Anas, fino al 6 maggio, sono stati rimossi 564 cantieri, pari al 56% del totale, così da garantire una viabilità più fluida.

Sui restanti 459 cantieri inamovibili, per i giorni di maggior affluenza dei veicoli, saranno disponibili percorsi alternativi. Verrà inoltre aumentata la sorveglianza, con presenza costante del personale.

Prima di mettersi in viaggio si consiglia di sottoporre il proprio veicolo a un controllo accurato e verificare la presenza di cantieri inamovibili sul tragitto.