Viabilità Italia ha reso noto il piano neve 2021. Si tratta di un piano predisposto per prevenire e fronteggiare le criticità durante la circolazione stradale quando si presentano condizioni meteorologiche avverse.

Piano neve 2021: le linee guida

E' disponibile il piano neve 2021 di Viabilità Italia per la stagione invernale 2021-2022. All'interno del piano sono disponibili una serie di linee guida pensate per prevenire e fronteggiare le possibili criticità alla circolazione stradale in caso di avverse condizioni meteorologiche. Con l'arrivo della neve e della stagione invernale era necessario rendere disponibile un piano con all'interno una serie di misure e consigli predisposti dagli organi di polizia stradale e dagli Enti concessionari e proprietari delle strade e autostrade nel caso si presentassero criticità sulle strade per neve e/o ghiaccio.

Nel piano neve sono disponibili: le aree geografiche maggiormente predisposte alla presenza di neve e/o ghiaccio, le linee guida con i codici di colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose. E ancora: disponibili anche le tratte autostradali dove è possibile effettuare il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e le zone di accumulo con segnalato anche il numero di stalli per la sosta.

Piano neve 2021: dove richiedere informazioni

Non solo all'interno del Piano neve 2021 sono state segnalate anche tutte le strade extraurbane e autostrade dove c'è l'obbligo di portare a bordo le catene da neve oppure dove circolare con i pneumatici invernali montati, il protocollo operativo in caso di emergenze e infine le procedure da seguire in caso di pioggia ghiacciata.

La Polizia di Stato inoltre consiglia a tutti i viaggiatori di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi anche sulle previsioni meteo. Per chi volesse è possibile richiedere informazioni sulle condizioni di strade e autostrade: