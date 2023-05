Nella Via Lattea milioni di pianeti abitabili, lo studio

Centinaia di milioni di pianeti situati lungo la Via Lattea potrebbero ospitare la vita: questo è quanto emerge dalla ricerca condotta dagli astronomi dell’Università della Florida. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze.

300 milioni di pianeti nella Via Lattea potrebbero essere abitabili

La vita nella Via Lattea potrebbe essere meno rara di quanto si pensi, almeno stando alla recente ricerca condotta da Sarah Ballard - docente di astronomia all'Università della Florida - insieme alla dottoranda Sheila Sagear. Le due ricercatrici si sono avvalse dei dati raccolti dal telescopio Kepler della Nasa e dal satellite Gaia dell'Agenzia spaziale europea per misurare l'eccentricità dell'orbita di un campione di oltre 150 pianeti che ruotano intorno a stelle di piccola massa tra le nane di tipo M, le più comuni della galassia. Conosciute anche come nane rosse, queste stelle costituiscono circa il 70% di quelle conosciute e sono caratterizzate da temperature più fredde e dimensioni inferiori rispetto al nostro Sole.

I risultati sono stati sorprendenti. I pianeti che orbitano alla giusta distanza dalla loro stella per avere acqua liquida e dunque poter ospitare forme di vita, sarebbero circa un terzo di quelli presenti nella Via Lattea.

Intorno alle nane rosse orbitano miliardi di pianeti che - per essere abbastanza caldi da risultare abitabili - dovrebbero essere situati vicini alla loro stella madre. La distanza - che potremmo paragonare a quella che intercorre tra Mercurio e il Sole - finirebbe però per esporli a un processo noto anche come "riscaldamento mareale".

Secondo i ricercatori questo è dovuto principalmente alla traiettoria dell’orbita dei pianeti. Più quest'ultima è ovale e più risulterà eccentrica, esponendoli a una diversa attrazione gravitazionale in determinati punti della loro traiettoria orbitale. L'attrito che si determina scalda troppo gli oggetti cosmici, facendo evaporare ogni traccia di acqua liquida.

I risultati dello studio

La ricerca portata avanti dalla dottoressa Sarah Ballard, con la collaborazione della dottoranda Sheila Sagear ha permesso di scoprire che due terzi dei corpi spaziali osservati avevano orbite eccentriche incapaci di sostenere la vita all’interno, ma anche che un terzo di loro potrebbe ospitare forme di vita. Con riferimento alla quantità di corpi celesti analizzati "a campione" si è così giunti alla conclusione che nella Via Lattea potrebbero esserci centinaia di milioni di pianeti abitabili.

I sistemi stellari con più pianeti hanno maggiori probabilità di avere orbite circolari, che rimanendo alla giusta distanza consentono loro di trattenere acqua liquida, mentre le stelle con un solo pianeta avrebbero maggiori probabilità di essere soggette a forze di marea estreme che cancellano via le tracce del liquido vitale.

Commentando i risultati dello studio la ricercatrice Sheila Sagear ha dichiarato

Penso che questo risultato sia davvero importante per il prossimo decennio di ricerca sugli esopianeti, perché gli occhi si stanno spostando verso questa popolazione di stelle. Queste ultime sono ottimi bersagli per cercare piccoli pianeti in un’orbita in cui è ipotizzabile che l’acqua sia liquida, rendendo così il pianeta abitabile.