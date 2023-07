Via dell’Amore, riapre il suggestivo percorso a picco sul mare nelle Cinque Terre in Liguria

Foto da Wikipedia

La Via dell'Amore riapre dopo 11 anni. Quest'estate milioni di visitatori potranno finalmente tornare a percorrere il famosissimo sentiero a picco sul mare della Cinque Terre in Liguria.

E' finalmente arrivato il giorno della riapertura della Via dell'Amore nelle Cinque Terre. Da sabato 1 luglio 2023, infatti, dopo undici lunghi anni riapre il suggestivo sentiero a picco sul mare delle Cinque Terre. La conferma è arrivata dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha comunicato la riapertura dei primi 170 metri da sabato 1 luglio. Il sentiero a picco sul mare, uno dei simboli più famosi delle Cinque Terre, sarà nuovamente percorribile proprio in concomitanza con l'inizio dell'estate 2023.

Una riapertura molto attesa dai cittadini liguri e dai turisti che arriva dopo 11 anni di lavori per riporre in sicurezza il sentiero troppo spesso soggetto a frane. La pericolosità del sentiero, infatti, aveva spinto la Regione a richiederne la chiusura per porre in essere lavori di consolidamento per rendere fruibile in totale sicurezza questo simbolo della Liguria.

Il nome ufficiale del sentiero è 592-1 (SVA2), ma è conosciuto da tutti come Via dell'Amore e collega il borgo di Riomaggiore a quello di Manarola. Un suggestivo percorso a picco sul mare di cui fa parte anche il sentiero Azzurro che collega da Monterosso a Manarola. Un percorso che unisce così i cinque borghi delle Cinque Terre dichiarate patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Via dell'Amore perché è stato chiuso? Ticket d'ingresso

La chiusura di Via dell'Amore, il sentiero che collega le Cinque Terra, è stata richiesta nel 2012 dalla Regione per un incidente causato dalla caduta di una parete rocciosa lungo il sentiero. Una scelta obbligata vista la pericolosità del sentire troppo spesso soggetto a frane. Nel 2021 però sono iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del primo tratto di 170 metri, per intenderci l'ingresso dal lato di Riomaggiore. A distanza di un anno dall'inizio dei lavori il tratto di 170 metri riapre al pubblico offrendo così uno dei panorami più belli e magici della costa ligure.

La Via dell'Amore nelle Cinque Terre riapre al pubblico da sabato 1 luglio 2023 solo su prenotazione di gruppi di 30 persone alla volta. Il passaggio sul sentiero è solo a pagamento: il prezzo dei biglietto è di 5 euro ad ingresso. Ricordiamo che l'apertura dell'intero percorso del sentiero che collega Riomaggiore a Manarola sarà disponibile entro l'estate 2024.