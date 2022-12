Vetro della macchina ghiacciato? Ecco qualche trucco

Uno dei problemi principali degli automobilisti durante l’inverno è il vetro del parabrezza ghiacciato. Questo spiacevole inconveniente può causare ritardi e, in alcuni casi, creare qualche rischio. Per fortuna, ci sono alcune semplici accortezze che permettono di prevenire il problema e di risolverlo rapidamente, senza conseguenze.

Attenzione a fare le scelte giuste

Il consiglio più scontato per proteggere l'auto dal freddo della notte è quello di parcheggiarla in garage o in un luogo coperto, in modo tale che sia protetta e riparata durante le ore più fredde. Quando non è possibile, una soluzione sempre valida è coprire il vetro anteriore dell’auto con un asciugamano. La scelta di un cartone, invece, non è indicata, perché potrebbe danneggiare i tergicristalli.

Una valida alternativa è utilizzare il sale da cucina, oppure spruzzare direttamente sul vetro una soluzione di acqua e aceto.

E se ci si scorda di prevenire il problema? Anche in questo caso c'è una serie di trucchetti per risolvere rapidamente la questione. Per sbrinare il vetro la prima cosa da fare è attivare l’aria calda sul parabrezza oppure utilizzare gli appositi raschietti per rimuovere manualmente il ghiaccio. È molto importante - in questo caso - scegliere gli strumenti giusti, per evitare graffi. Fondamentale anche non attivare i tergicristalli, perché potrebbero rovinarsi a contatto con il ghiaccio.

Ancora più sbagliato è provocare un forte sbalzo termico, per esempio buttando acqua bollente sulla superficie gelata, perché potrebbe causare la rottura del vetro.