Versilia avvolta nella nebbia: il fenomeno che ha lasciato tutti di stucco

foto Piero Ambrosini da Facebook

Una Versilia insolita quella fotografata da alcuni abitati di Viareggio, con il mare in lontananza che si vede appena, e con i contorni dei luoghi più suggestivi della zona sulla costa toscana sfumati e non definiti. L'effetto è dato dalla nebbia che nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, ha suscitato lo stupore di abitanti e turisti.

Versilia avvolta nella nebbia

Immediato è diventato il tam tam di foto pubblicate sui social che arrivano dalla Versilia con acqua e cielo che si confondono in un unico colore. L'unicità del momento sta anche nel fatto che una Viareggio di questo colore non è qualcosa di consueto. Per risalire a qualcosa di simile, la memoria deve andare indietro di molti anni. Il fenomeno che ha interessato la Versilia è quella che più comunemente viene chiamata "nebbia di mare".

Cos'è la nebbia di mare?

In Liguria viene chiamata "Caligo", in Sicilia e in Puglia invece "Lupa". Quando una massa d'aria più calda scorre su una superficie più fredda questa tende a condensare e viene a formarsi la nebbia. Riguarda gli strati più bassi, da 0 a 200 metri d'altitudine riducendo la visibilità, mentre appena sopra ai 200-300m si ha un tasso di umidità molto basso. La nebbia in mare raggiunge la costa grazie a un debole flusso di venti meridionali, in grado di spingere il banco di nebbia verso il litorale.

Dove potrà verificarsi nei prossimi giorni?

Nei prossimi giorni potranno verificarsi episodi simili a quello avvenuto in Versilia, anche sull'alto Tirreno, Campania e Salento. Sono fenomeni locali e talvolta molto persistenti fino a quando non si ha un generale ricambio d'aria.