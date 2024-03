Raffiche di vento in Sicilia: punte di 150 km/h danneggiato l’aeroporto di Trapani Birgi - le immagini

Foto da X

Durante la notte forti raffiche di vento, con punte di 150 km/h, si sono abbattute sull’aeroporto di Trapani Birgi. Il vento ha divelto alcune coperture in lamiera, dello scalo siciliano e danneggiato anche della segnaletica verticale. Danni anche a diversi mezzi e agli alberi.

Vento in Sicilia: danneggiato l’aeroporto di Trapani Birgi

In una nota viene spiegato che da questa notte gli operai addetti alla manutenzione di Airgest stanno lavorando da diverse ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Inoltre, Vigili del fuoco e Polizia, stanno creando diversi percorsi alternativi per superare gli ostacoli causati dal forte vento durante la notte e poter quindi riuscire a garantire i voli in partenza nella giornata di oggi, martedì 26 marzo 2024.

Dichiarazioni del presidente di Airgest

Il presidente della società Airgest, Salvatore Ombra, intervenuto in merito alla situazione che si è venuta a creare questa notte allo scalo siciliano, ha dichiarato: “Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi che ci impegniamo a ridurre al minimo possibile. Stiamo lavorando affinché questo incidente non intralci le regolari attività durante il picco di traffico pasquale”.

Raccomandazioni per i passeggeri

La società che si occupa della gestione dello scalo siciliano Vincenzo Florio ha invitato i passeggeri a recarsi all'aeroporto con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti questa notte dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi creati appositamente grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e Polizia, per entrare e uscire dall’aeroporto. Percorsi che servono ai passeggeri in procinto di partire un sicuro raggiungimento della struttura aeroportuale.

Danni a Palermo

Il forte vento ha flagellato anche il capoluogo siciliano. Un muro è crollato in via Croce Rossa, causando danni ad alcune auto in sosta, ma fortunatamente nessun ferito.