Vento forte in Basilicata: danni a Matera per crolli di alberi e pali della luce

L'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo da Nord a Sud. Negli ultimi giorni sono state diverse le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile tra cui anche una gialla per la Basilicata. Proprio la regione ha dovuto fare i conti nelle ultime ore con piogge e vento e non sono mancati danni e crolli. Ecco la situazione.

Maltempo in Basilicata: crollati tetti e alberi a Matera

La città di Matera è stata travolta da una ondata di maltempo senza precedenti. Dopo l'avviso di allerta gialla comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile, la scorsa notte la città dei sassi è stata colpita da rovesci e temporali accompagnati da fortissimi venti. Una vera e propria tempesta che ha colpito non solo Matera, ma tutta la Basilicata.

Nel cuore della notte, infatti, si sono registrati crolli di alberi, pali della luce, ma anche tetti. Diversi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco: il primo in via Antonio Nocera, al rione Spine Bianche dove sono caduti alcuni alberi e pali della luce danneggiando diverse automobili parcheggiate. Per fortuna non si registrano danni a persone.

Scuole chiuse in Basilicata per allerta meteo: ecco dove

Non solo, il forte vento ha fatto registrare danni di vario tipo nella città di Matera: a cominciare da un tetto scaraventato per strada in Via Parini, il crollo di un palo dell'illuminazione pubblica a Policoro e la caduta di un albero in Via Manzoni. Si segnala anche la caduta di un albero sopra un'automobile parcheggiata a Vietri di Potenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la caduta dell'albero ha richiesto l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco con autopompa e seghe per poter recuperare l'auto.

Intanto la Protezione Civile locale ha confermato l'allerta gialla per la giornata di oggi e la chisura delle scuole a Maratea oggi e domani in via precauzionale. L'assessore all'Agricoltura del comune di Pisticci, Rossana Florio ha comunicato che "il Basento ha rotto gli argini in più punti danneggiando le colture" e per questo motivo è importante continuare a monitorare l'allerta e la situazione meteo.