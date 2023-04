Vento forte e raffiche, le immagini spaventose degli aerei che cercano di atterrare. VIDEO

Immaginate di essere su un aereo che a causa del vento ondeggia paurosamente e nemmeno riesce ad atterrare, costringendo i piloti a rialzarsi in volo e provare di nuovo a toccare terra in sicurezza. È questo lo scenario da incubo che si sono trovati ad affrontare molti passeggeri in arrivo a Birmingham, nel Regno Unito: nei giorni scorsi la tempesta chiamata “Noa” ha portato sulla Gran Bretagna venti fino a 110 km orari, mettendo in difficoltà più di un aereo e costringendo alcuni a fare più di un tentativo per atterrare.

Gli aerei in difficoltà per il vento

Nel video, realizzato dal fotografo Dafydd Phillips, mostra alcuni di questi aerei all’aeroporto di Birmingham: “Le folate erano tra i 55 e 70 km orari, e quindi alcuni voli hanno effettuato un ‘go around’ di sicurezza”, ha detto Phillips secondo quanto riportato da WochIt. Matthew Lehnert, a capo del team di meteorologi del Met Office, ha fatto sapere che nei giorni scorsi erano possibili “raffiche fino a 90-95 km orari nel sud-est, anche più forti nelle zone costiere esposte”. La tempesta ribattezzata “Noa” ha causato gravi interruzioni nei trasporti in tutta l’Inghilterra.