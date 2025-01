Congiunzione Venere-Saturno, stasera 20 gennaio i due Pianeti di nuovo "vicini"

Un nuovo appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di eventi celesti è quello di stasera, 20 gennaio, quando Venere e Saturno saranno di nuovo protagonisti di un bacio planetario a cui pochi skywatcher potranno resistere.

Venere e Saturno protagonisti di un bacio spaziale

Il Signore degli Anelli e il "gemello della Terra" saranno di nuovo protagonisti di un bacio spaziale stasera, lunedì 20 gennaio. Dopo l'incontro ravvicinato di ieri i due corpi celesti torneranno a "incontrarsi" poco dopo il tramonto, regalandoci un bacio celeste a cui pochi appassionati sapranno resistere.

Come fanno sapere dall'Uai, Unione Astrofili Italiani, per ammirare lo spettacolo sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo stasera verso le 18.30. Come accaduto ieri sera, Venere e Saturno torneranno a essere protagonisti di un bacio spaziale già abbastanza raro, che diventa ancor più particolare perché si verifica per due sere consecutive.

©Stellarium - cielo del 20 gennaio ore 18:30 circa

Congiunzione Venere-Saturno, dettagli

Quello di stasera è senza dubbio un evento affascinante e piuttosto raro, che vedrà protagonisti due dei Pianeti più importanti del Sistema Solare. Entrambi si troveranno nella costellazione dell'Acquario, con Venere che subito dopo il tramonto sovrasterà Saturno, e sarà al limite con la costellazione dei Pesci.

Oltre ai due Pianeti alla minima distanza potremmo ammirare in sottofondo anche le altre costellazioni invernali. Guardando verso Est sarà possibile scorgere il Cancro e il Leone, mentre volgendo lo sguardo verso Ovest troveremo l’Ariete e i Pesci.

Saturno-Venere: un bacio visibile a occhio nudo?

Sebbene teoricamente si tratti di una congiunzione visibile a occhio nudo, come sempre accade quando parliamo del Pianeta anellato il nostro consiglio è quello di dotarsi di un telescopio, o almeno di un buon binocolo, per non perdere nessun dettaglio di Saturno.

Ovviamente sarà poi necessario poter contare su cieli sereni e luoghi abbastanza bui, per cui vi consigliamo di allontanarvi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e di controllare le tendenze meteo per le prossime ore. Il vortice ciclonico ancora in atto sul nostro Paese potrebbe infatti compromettere la visuale del bacio celeste in alcune regioni.