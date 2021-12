Al via la vaccinazione anti-Covid 19 per i bambini dai 5 agli 11 anni di età. Da giovedì 16 dicembre parte la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini con la Regione Lazio che ha fatto da apripista inoculando le prime somministrazioni già da mercoledì 15 dicembre. Le uniche Regioni a partire con un leggero ritardo saranno l'Alto Adige con data 18 dicembre e la Valle d'Aosta con data 20 dicembre.

Vaccino Covid ai bambini: il siero scelto è Pfizer

Parte anche in Italia la campagna vaccinale anti-Covid 19 per i bimbi. Le prime somministrazioni sono rivolte ai bambini "con elevata vulnerabilità" e che convivono con soggetti immunodepressi o con elevata fragilità al Covid. E' importante ricordare la fascia di età dei bambini a cui è rivolto il vaccino contro il Coronavirus: tra i 5 e 11 anni.

Il siero riconosciuto da EMA (Agenzia Europea per i medicinali) e AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è il vaccino pediatrico Comirnaty firmato Pfizer che verrà somministrato in due dosi a distanza di 21 giorni dalla prima. A differenza del vaccino Pfizer per adulti, la dose dei bambini sarà un terzo della dose normale. Nessun Green Pass dopo la somministrazione del vaccino ai bambini, visto che il Governo non richiede alcuna certificazione verde ai minori di 12 anni.

Prenotazione vaccino covid bambini: come fare regione per regione

Dopo le prime vaccinazioni anti-Covid 19 ai bambini con "elevata vulnerabilità", patologie gravi o pregresse o in casi di convivenza con soggetti immunodepressi con elevata fragilità al covid, si entrerà nel vivo della campagna di vaccinazione ai bimbi con un piano vaccinale organizzato nei minimi dettagli regione per regione. Scopriamo come è possibile prenotare il vaccino contro il Coronavirus ai bambini nelle varie regioni d'Italia.

Nella Regione Lombardia la prenotazione per il vaccino ai bambini sotto gli 11 è attivo da domenica 12 dicembre tramite il portale https://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it dove è possibile collegarsi e prenotare il siero per tutti i "cittadini con età compresa fra 5 e 11 anni".

Ha fatto ancora meglio la Regione Lazio che ha attivato dalle ore 16.00 di lunedì 13 dicembre il portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/.

Anche la Regione Toscana ha attivato un portale ad hoc dove è possibile prenotare il vaccino Covid per i bambini collegandosi al sito https://prenotavaccino.sanita.toscana.it . Sul sito è possibile selezionare giorno e ora in uno dei tanti hub vaccinali presenti sul territorio.

La Regione Campania, invece, offre diverse possibilità ai cittadini di età compresa fra 5 e 11 anni: recarsi in un centro vaccinale anche senza prenotazione oppure nelle farmacie. Inoltre è attivo il sito https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino dove è possibile accedere per prenotare la vaccinazione in età pediatrica.

Passiamo alla Regione Calabria entrata da diversi giorni in zona gialla. Anche in questo caso è possibile procedere alla prenotazione del vaccino collegandosi al sito il https://www.rcovid19.it/prenotazione-vaccini-anti-covid-19/ oppure chiamando il numero verde 800009966.

A seguire tutte le modalità ed informazioni su come prenotare il vaccino contro il Covid per i bambini in tutte le altre Regioni: