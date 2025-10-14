Vacanze senza wi-fi: tre borghi per ritrovare pace e tranquillità

Uno scorcio di Laturo.

Internet e le tecnologie digitali sono diventati essenziali nella nostra vita quotidiana, sia per il lavoro che nel tempo libero, ma questo ritmo frenetico può portare a stress e stanchezza mentale. Sempre più persone sentono il bisogno di staccare e recuperare serenità, lontano dal mondo virtuale.

In Italia esistono piccoli paesini dove Internet non arriva. Questi luoghi offrono la possibilità di fare un "digital detox", recuperando energia e pace interiore. Se sei alla ricerca di una pausa dalla tecnologia, ecco allora tre destinazioni perfette per ricaricarsi lontano dalla "frenesia" digitale.

Borghi "digital detox": dove andare in vacanza per ritrovare la pace

L'Abruzzo è una regione che incanta per la sua natura incontaminata e i suoi paesaggi mozzafiato. In particolare, nei Monti della Laga, si trova Laturo, un piccolo borgo che, dopo essere stato abbandonato, è tornato a vivere grazie all'impegno di un gruppo di giovani. Questi ultimi hanno deciso di restaurare le case e riaprire le vie di accesso, riportando il paese alla sua antica bellezza.

Se desideriamo una pausa dai rumori quotidiani e dallo stress, Laturo è il posto ideale. Qui non c'è connessione internet né segnale. Ma ci sono boschi, antiche case in pietra, orti, animali liberi e un silenzio che avvolge tutto. Un luogo dove è possibile staccare la spina, lasciando il telefono nella valigia e immergendosi nella bellezza rustica del paesaggio.

Anche la Lombardia, che sembra sinonimo di tecnologia e frenesia, nasconde angoli perfetti per un "digital detox". Tra questi c'è Monte Isola, la più grande isola lacustre d'Italia, situata nel Lago d'Iseo. Questo borgo, inserito nel circuito dei "Borghi più Belli d’Italia", ha una caratteristica unica: le auto sono vietate. Qui, ci si sposta solo a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, e la connessione a internet è quasi inesistente. Un luogo ideale per chi vuole camminare tra vigneti e godersi panorami mozzafiato senza distrazioni digitali.

Un altro angolo nascosto del nostro paese si trova in Molise, dove il borgo di Civitacampomarano, situato a 520 metri di altitudine, offre un'esperienza di completa disconnessione. Circondato dalla natura, questo paesino sembra provenire da un'altra epoca, dove il tempo scorre lentamente. Durante il viaggio per arrivarci, la connessione sparisce e l'assenza di segnaletica stradale rende difficile orientarsi. Un vero e proprio paradiso remoto, dove si può finalmente essere lontani da notifiche e social media, immersi in una realtà senza frenesia.

Perché scegliere una vacanza digital detox? I benefici

Oggi viviamo costantemente bombardati da stimoli digitali, con oltre 6 ore al giorno trascorse davanti a schermi tra smartphone, computer e TV, secondo un rapporto di DataReportal. Questo flusso incessante di informazioni sta avendo un impatto negativo sulla nostra salute mentale e fisica, portando a problemi come insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e una costante sensazione di stanchezza.

Il concetto di digital detox, ovvero prendersi una pausa volontaria dalla tecnologia, sta diventando sempre più popolare. Distaccarsi dai dispositivi ci permette di riconnetterci con noi stessi, con la natura e con le persone intorno a noi. La scienza supporta i benefici di questo "stacco": una ricerca pubblicata sul Journal of Behavioral Addictions ha evidenziato che ridurre l'uso dello smartphone per una settimana migliora il benessere psicologico e diminuisce lo stress.

Tra i vantaggi del digital detox ci sono: un sonno più profondo grazie all'assenza di luce blu, maggiore consapevolezza del presente, relazioni più genuine e una mente più creativa, libera dai continui sovraccarichi digitali.