Vacanze in montagna? Ecco 5 località da sogno da visitare nel 2025

Le vacanze in montagna stanno guadagnando sempre più popolarità, offrendo un'alternativa rinfrescante e rigenerante alle tradizionali destinazioni balneari anche nei mesi più caldi. Ecco 5 mete montane che combinano scenari mozzafiato con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

5 destinazioni per una vacanza in montagna a primavera

L'arrivo della primavera per molti segna l'inizio della stagione balneare e la pianificazione delle vacanze al mare. Tuttavia c'è una forte tendenza anche per le destinazioni montane. Sono infatti sempre di più le persone che preferiscono la montagna durante i mesi più caldi, alternativa che permette di trovare un po' di refrigerio dalla calore crescente e di evitare le spiagge troppo affollate.

Un soggiorno in montagna può rivelarsi perfetto per staccare la spina e ricaricare le batterie e con qualche accorgimento è anche possibile concedersi una vacanza da soli o con tutta la famiglia senza intaccare troppo il budget familiare.

Per coloro che vogliono pianificare una vacanza in montagna in primavera o in estate, ci sono 5 destinazioni che consentono di unire la bellezza di scenari mozzafiato a formule di vacanze low cost.

Trentino Alto Adige, un classico per la vacanza con tutta la famiglia

Nella classifica delle 5 migliori località montane 2025 non poteva mancare certo il Trentino Alto Adige. Perfetto per una vacanza in coppia o per una gita per tutta la famiglia, il Trentino offre molte possibilità di divertimento e svago anche nella stagione estiva.

Se volete programmare una vacanza economica la Val dei Mocheni sarà perfetta. Situata nelle vicinanze dell'imponente catena del Lagorai, questa località montana è rinomata per la sua rete di sentieri escursionistici accessibili, che si snodano tra pittoresche malghe e costeggiano limpidi torrenti di montagna. Si tratta quindi di una meta ideale per chi è alla ricerca di relax.

Trentino Alto Adige da esplorare: alla scoperta della Valle del Vanoi

Un'altra meta perfetta per una vacanza in montagna è la Valle del Vanoi. Ideale per chi non vuole rinunciare a mantenersi in forma anche in estate, offre numerosi spunti. Scegliendo questa destinazione sarà possibile scegliere ogni giorno se dedicarsi alla visita di borghi bellissimi, come Canal San Bovo e Transaqua, oppure fare trekking dirigendosi verso il Sentiero dei Fiori e il Giro del Colmei. Non mancano neppure strutture specializzate per lo sport e l’alpinismo.

Scegliendo la Valle del Vanoi in Trentino non correrete mai il rischio di annoiarvi, e potrete dedicarvi ogni giorno ad attività diverse potendo contare su prezzi davvero molto competitivi.

Pace e tranquillità con una vacanza nel cuore della Toscana

Coloro che amano concedersi una vacanza rilassante e distensiva, potranno trovare a San Romano in Garfagnana il loro piccolo angolo di paradiso. Situata nel cuore della Toscana, in provincia di Lucca, la cittadina è immersa tra boschi e sentieri di media montagna. Potremmo definirla la meta ideale per chi cerca pace e tranquillità a prezzi low cost.

Alla scoperta di panorami mozzafiato in Veneto

Immagini da cartolina e sfondi pittoreschi sono le due caratteristiche di Auronzo di Cadore in Veneto. Si tratta di una località che può vantare alcuni dei panorami più belli d'Italia, vicina al Lago di Misurina e alle Tre Cime di Lavaredo.

Scegliere di programmare una vacanza ad Auronzo di Cadore, significa optare per un luogo estremamente tranquillo (il paesino conta solo 3.000 abitanti) ma al tempo stesso avere l'opportunità di visitare alcune imperdibili perle delle Dolomiti e di praticare sport. La località offre infatti numerosi spunti per escursioni a piedi o in mountain bike, da fare da soli o con tutta la famiglia.

In Lombardia c'è un posto che ricorda i paesaggi islandesi

Non occorre programmare viaggi aerei per raggiungere panorami degni dell'Islanda. Se siete affascinati dai ghiacciai e dai laghi al alta quota che caratterizzano il paesaggio, potrete farlo anche recandovi a Valmalenco in Lombardia. Località turistica poco conosciuta, non ha la stessa notorietà di Livigno e Bormio, ma ciò non significa che non abbia da offrire panorami mozzafiato e tante opportunità per fare sport all'aria aperta. Valmalenco è il paradiso di sport come il rafting, ma anche il luogo ideale per chi ama fare trekking.

Optare per una vacanza a Valmalenco significa concedersi un periodo di relax immersi in uno scenario che ricorda i panorami islandesi e offre la possibilità di fare molte attività all'aperto, a prezzi decisamente inferiori rispetto ad altre località lombarde decisamente più famose.