Vacanze di Pasqua 2023, ecco le date e gli orari migliori per mettersi in viaggio: dove andare? Le info utili

Quali sono le date e gli orari migliori per mettersi in viaggio durante le vacanze di Pasqua 2023? Come fare per recarsi nei vari luoghi di villeggiatura o raggiungere familiari e parenti? Dove andare nei giorni di festa per divertirsi, scoprire le bellezze architettoniche del nostro Paese, rilassarsi e gustare buon cibo in compagnia? Ecco tutte le informazioni utili.

Vacanze di Pasqua 2023: quando mettersi in macchina

Con l'arrivo delle vacanze di Pasqua 2023 sono in tanti a voler sfruttare l'occasione della festività e organizzare una gita fuori porta o un breve viaggio. Come fare dunque per non rimanere imbottigliati nel traffico? Quando mettersi in viaggio? Per comprendere quando spostarsi e organizzarsi al meglio occorre in primis sapere le giornate in cui i mezzi pesanti non potranno circolare in autostrada. Il calendario nelle prime settimane del mese di Aprile vede tra le giornate di blocco:

Venerdì 7 aprile dalle 14 alle 22

Sabato 8 aprile dalle 09 alle 16

Domenica 9 aprile (Pasqua) dalle 09 alle 22

Lunedì 10 aprile (Pasquetta) dalle 09 alle 22

Martedì 11 aprile dalle 09 alle 14

Questi dati possono essere incrociati con quelli di chiusura delle scuole e di alcune fabbriche o uffici. Se si ha, infatti, la possibilità di partire e rientrare a casa negli orari in cui altri sono ancora al lavoro o hanno i figli ancora a scuola e i tir non possono transitare è ovvio che si troveranno le strade più sgombre e tranquille. Altri dati da controllare? Monitorando il traffico sul sito di Autostrade per l'Italia e controllando le news sul traffico in tempo reale si può pianificare al meglio l'orario di partenza e i tempi di percorrenza.

Pasqua e ponti di Aprile: quali e quanti soni i giorni di ferie

Aprile è un mese ricco di festività e ponti in cui ci si possono organizzare diverse gite fuori porta. Oltre ai 3 giorni di vacanza per Pasqua, in cui dal Sabato Santo al lunedì di Pasquetta ci si potrà prendere un periodo di pausa e relax dal lavoro, vi potranno essere altri giorni di vacanza. Quali? Quelli legati al ponte del 25 aprile. Prendendo lunedì 24 di pausa si potrà stare a casa da sabato a martedì compresi e godersi ben 4 giornate di riposo.

Dove andare per le vacanze di Pasqua 2023?

Dove andare per le vacanze di Pasqua 2023? Mare o montagna, città d'arte o parchi di intrattenimento, Italia o paesi esteri, terme o spa: per rilassarsi e divertirsi, magari scoprendo cose nuove, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Molti optano per passare la Pasqua o la Pasquetta in un agriturismo ad hoc dove gustare piatti tipici regionali dedicati al periodo. Altri visitano i luoghi che hanno un importante significato religioso e partecipano alle varie manifestazioni legate alla settimana Santa per toccare con mano le varie tradizioni religiose dell'Italia ed assistere a Messe e Processioni. C'è chi invece sceglie il mare per staccare la spina, fare lunghe passeggiate e riva e godersi così un po' di pace e tranquillità o chi abbraccia la natura andando a fare trekking in montagna.

Altre idee? E' possibile visitare le varie città d'arte passando da Venezia a Padova, da Firenze a Roma, da Napoli a Palermo senza escludere Milano, Bologna, Pisa, Siena, Bari, Lecce e tutti gli altri meravigliosi luoghi d'Italia.