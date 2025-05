Vacanze 2025, trucchi e consigli per risparmiare sui voli

Volare a basso prezzo nell'estate 2025 sarà possibile? Gli aumenti dei biglietti delle compagnie aeree fanno registrare prezzi quasi proibitivi, ma con piccoli accorgimenti è possibile trovare il sistema per volare (quasi) gratis.

Voli low cost per le vacanze 2025, come fare

Naturalmente i voli gratis non esistono, ma è possibile adottare qualche piccolo trucchetto per raggiungere in aereo le mete delle prossime vacanze spendendo molto meno di quello che dovremmo sbordare con una prenotazione tradizionale. E tutto questo senza rinunciare alla qualità del volo. Ma qual è il segreto? In realtà dovremmo usare il plurale, poiché si tratta di più mosse che permettono di trovare ancora oggi voli a prezzi scontati senza rinunciare a nulla.

Prenotare in anticipo per accedere a tariffe basse sui voli

Il primo sistema da mettere in atto per garantirsi voli quasi gratis è quello di prenotare con largo anticipo. Tutte le compagnie aeree aumentano il costo del biglietto in prossimità della data di partenza ed è per questo che iniziare per tempo a monitorare i voli può far risparmiare davvero tanto.

Coloro che decidono molto tempo prima quale sarà la destinazione delle vacanze 2025 e il periodo, potranno trovare diverse offerte sui siti delle compagnie aeree e garantirsi un risparmio che può talvolta sfiorare centinaia di euro.

Impostare gli allerta voli per risparmiare

Un altro trucchetto da adottare potrebbe essere quello di impostare gli allerta voli nei vari siti delle compagnie. Anziché controllare ogni giorno le oscillazioni di prezzo, è possibile utilizzare strumenti come Skyscanner e Google Flights e impostare un sistema di allerta che avviserà nel momento in cui il costo del biglietto scende.

In questo modo non solo è possibile trovare la miglior offerta per il volo, ma anche risparmiare tempo prezioso non dovendo costantemente controllare i diversi siti.

Flessibilità, il segreto per ottenere prezzi più bassi

Coloro che non hanno particolari esigenze e sono disposti a variare il giorno e l'orario di partenza, potranno ottenere dalle diverse compagnie aeree condizioni molto vantaggiose. Partire il giorno precedente o quello successivo alla data prefissata, oppure modificare l'orario di imbarco, può garantire un risparmio anche del 50%. I

n generale sono i voli in partenza la mattina presto o la sera tardi, e quelli effettuati durante i giorni feriali, quelli più economici, mentre nelle ore centrali della giornata e nel weekend i prezzi tendono a salire. Anche scegliere un volo con scalo anziché uno diretto potrebbe far risparmiare un bel po' di soldi.

Offerte last minute, per chi decide di partire all'ultimo minuto

Se da un lato programmare con molto anticipo il viaggio può far risparmiare diversi soldi, anche essere pronti a partire all'ultimo minuto offre tariffe vantaggiose. Le compagnie non hanno alcun interesse a effettuare voli su aerei mezzi vuoti e con l'approssimarsi delle partenze fioccano le offerte last minute, che rappresentano vere e proprie occasioni d'oro per i viaggiatori.

Programmi fedeltà, punti per viaggiare gratis

Chi viaggia spesso potrebbe anche pensare di aderire ai programmi fedeltà delle varie compagnie. Ogni volo consente di accumulare punti, e al raggiungimento di determinate soglie sarà possibile avere sconti sui prezzi di viaggio o addirittura ottenere biglietti aerei gratis.