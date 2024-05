Usa, tornado mietono vittime: le ultime news

Violenti tornado si sono abbattuti nel weekend negli Stati Uniti d'America facendo registrare danni, disagi e purtroppo anche vittime. La situazione è molto grave in Texas e tra Oklahoma e Arkansas.

Tornado in America: sale il bilancio delle vittime

Morti e feriti in America dopo il passaggio di un tornado. Lo scorso weekend diversi stati degli Usa sono stati colpiti da violenti tornado che ha fatto registrare più di venti feriti solo in Texas, ma anche vittime. Sale infatti il numero delle vittime uccise dalla forza distruttiva del tornado: 11 i morti di cui sette solo nello stato del Texas e quattro tra Oklahoma e Arkansas. La notizia è stata comunicata dai media americani. La situazione è davvero grave in diversi stati americani: circa 375.000 persone sono senza elettricità in Texas, Missouri, Oklahoma, Kansas e Arkansas. Lo stato dello Iowa è tra i più colpiti da una tromba d'aria che ha poi attraversato la contea settentrionale di Denton provocando danni e disagi anche sull'Interstate 35.

La forza dei tornado ha danneggiato case, ma anche le linee elettriche e diversi alberi sono caduti. È stato anche travolto un parco eolico negli Stati Uniti, lasciando dietro di sé una scia di torri di produzione di energia completamente accartocciate.

Tornado in America: "Impatto senza precedenti"

Gli Stati Uniti d'America sono stati colpiti da terribili tornado che ha causato danni, disagi e vittime. Cinque turbine eoliche sono state distrutte dall'evento meteorologico, mentre sui social si moltiplicano video che mostrano la forza dei tornado squarciare la campagna, sradicando alberi, danneggiando edifici e sollevando terra e detriti nell'aria. La MidAmerican Energy Company ha dichiarato: "Si è trattato di un impatto senza precedenti sulla nostra flotta eolica e gestiamo parchi eolici dal 2004".

BREAKING – Devastating tornado, east of Birch Tree, Missouri, causing damage to structures.#TORNADO #BirchTree pic.twitter.com/MHah6uG57Z — 50 States of Lie (@50StatesOfLie) May 27, 2024

Un tornado, classificato EF-4, ha squarciato Greenfield, in Iowa, la settimana scorsa. Il capo dei vigili del fuoco volontari della città, TJ Oder, raccontato che la sua casa è stata colpita direttamente. "Mia nonna, la mia ragazza, suo figlio e tutti i miei animali erano dentro, e sono tutti sopravvissuti quando ha colpito direttamente la mia casa" ha detto Oder a ABC News. Craig Ceecee, un meteorologo del Mississippi spiega: "Ora il tempo medio per un avviso di tornado è di 13 minuti. Non devi guidare quando c'è un tornado in arrivo. È estremamente pericoloso essere in un'auto. Meglio stare in una stanza interna di una casa piuttosto che in un'auto".