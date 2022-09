Usa, tempesta di sabbia "haboob" in Arizona: il video

Foto da ABC15 Arizona

La città di Chandler in Arizona negli Stati Uniti d'America è stata letteralmente coperta da una massiccia tempesta di sabbia. 11.000 le interruzioni di corrente durante il passaggio della tempesta chiamata "haboob".

Tempesta di sabbia in Arizona diretta verso le regioni di Chandler e South Mountain

Lo stato dell'Arizona negli USA ricoperto da una enorme tempesta di sabbia. La gigantesca nuvola di polvere, larga 80,5 km e alta 1,8 km, si è diretta verso le regioni di Chandler e South Mountain in Arizona causando una serie di danni e disagi. Stando a quanto confermato da un rapporto di 12 News, il muro di polvere ha bloccato il traffico cittadino e interrotto numerose partite di football delle scuole superiori. La nuvola di sabbia è stata avvistata intorno alle 16:00 (ora locale) accompagnata da fortissime raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 105 chilometri orari rendendo la visibilità quasi nulla.

I media americani hanno precisato che la tempesta di sabbia è arrivata fino a circa 50 miglia di larghezza e fino a 6000 piedi di altezza in un punto. Durante il passaggio si sono registrate più di 11.000 interruzioni di corrente con 7.141 clienti senza elettricità tra APS e SRP, secondo quanto riportato da abc15. Generalmente le interruzioni SRP sono più frequenti nella East Valley in luoghi come San Tan Valley, Queen Creek e Queen Valley.

Il video del passaggio della tempesta di sabbia in Arizona

Il passaggio della tempesta di sabbia in Arizona, negli Stati Uniti d'America, è stato immortalato dai cittadini americani con tanto di foto e video pubblicati e condivisi sui social. Il fenomeno, conosciuto anche come haboob, accade spesso nelle aree desertiche dall’Africa sahariana all’Australia fino al Messico. La tempesta di sabbia si registra dopo eventi atmosferici molto violenti con il vento che solleva grandissime quantità di sabbia che, una volta addensata, crea una massa enorme.

L’haboob dell’Arizona si è spostato a più di cento chilometri l’ora dalla zona di Casa Grande, nella parte meridionale dello stato, verso nord. L'evento è durato mezz'ora circa lasciando centinaia di residenti senza corrente elettrica causando una serie di disagi e danni.