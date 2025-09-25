Usa, riaperta la caccia agli orsi neri in Florida: oltre 160 mila richieste per ucciderne 172

Quasi mille richieste per ogni orso nero da uccidere. Dopo dieci anni, come riporta il Corriere della Sera, in Florida è stata riaperta una battuta di caccia per questi animali dal 6 al 28 dicembre.



Ci sono 172 permessi per ucciderne un esemplare ciascuno: verranno assegnati per estrazione. Le richieste hanno già superato quota 160 mila.

Arrivano da tantissimi cacciatori, che sembrano entusiasti, ma anche qualche “infiltrato”. Molti animalisti cercano di ottenere un permesso per poi non utilizzarlo.

Orsi, problemi di sicurezza?

La caccia agli orsi neri è stata riaperta perché sarebbero troppi, avendo superato i tremila in Florida. Si citano problemi di sicurezza. Gli ambientalisti li contestano sostenendo che negli ultimi dieci anni c’è stata solo un’aggressione mortale a un essere umano.

Sostengono poi che gli eventuali rischi non sono legati allo spostamento degli animali selvatici verso le città quanto piuttosto all'invasione dei loro habitat naturali da parte degli esseri umani. Ogni permesso costa 100 dollari per i residenti in Florida e 300 dollari per i non residenti.