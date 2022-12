Usa, previsioni Meteo per Natale: ondata di freddo, temperature anche a -30

Foto da weather.com

Gelo e neve in America a Natale. Le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano il passaggio di una massiccia tempesta, chiamata Winter Storm Elliott da The Weather Channel, che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio ciclone sul Midwest. Una vera e propria bufera di neve con venti forti su tutta la costa orientale.

Winter Storm Elliott: tempesta di neve in arrivo in America

L'America sarà colpita, a pochi giorni dal Natale, dalla Winter Storm Elliott, una tempesta di neve e gelo. Questa settimana, infatti, è previsto il passaggio di una tormenta di neve accompagnata da fortissime raffiche di vento che interesseranno buona parte del paese. Si tratta secondo gli esperti di una tempesta in via di sviluppo che porterà tanta aria gelida in buona parte degli USA fino al sud del Texas, la costa del Golfo e la Florida. Il National Weather Service ha diramato un allarme tempesta che coinvolge le città di Chicago, Des Moines, Milwaukee, Minneapolis-St. Paolo e Omaha fino all'estremo oriente del Midwest.

La tempesta invernale Elliott interesserà dapprima il nord-ovest del Pacifico prendendo in pieno anche la città di Seattle dove sono attesi centimetri di neve non solo ai piedi delle colline o in alta campagna, ma anche in centro. Successivamente la bufera di freddo e neve si sposterà verso Sud interessando le pianure centrali e il Midwest superiore.

Tempesta di neve in America: gelo e temperature - 30 dal Midwest al sud

La tempesta Winter Storm Elliott non si fermerà solo nella zona del Nord-Ovest del Pacifico, visto che le previsioni del National Weather Service segnalano che l'aria gelida si farà sentire con un leggero nevischio, pioggia gelata o neve anche nella Carolina del Nord occidentale, nella Virginia occidentale e nella Virginia occidentale orientale. La bufera si farà poi sempre più pungente nel Midwest con forti nevicate e piogge che si diffonderanno fino al Sud. Prevista neve anche nell'alta valle del Mississippi e nell'entroterra nord-orientale dove le previsioni parlano di pioggia gelata, nevischio e neve.

Ma non finisce qui, visto che la tempesta raggiungerà la sua massima intensità con forti venti, forti nevicate e potenziali condizioni di bufera di neve in alcune zone dei grandi laghi: dal Wisconsin e dall'Illinois a parti del Michigan, dell'Indiana e dell'Ohio. Bob Oravec, esperto di previsioni del ramo per il Centro di previsione meteorologica degli Stati Uniti, ha detto: "sarà una tempesta di grande impatto che attraverserà una parte enorme del paese". In brusco calo le temperature: a cominciare da Houston dove sono previste -18 durante la notte, ma le previsioni delineano anche la possibilità che la colonnina possa toccare i -30.