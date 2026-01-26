Usa nella morsa del gelo: tempesta artica su 22 Stati, emergenza diffusa e voli cancellati

Una violenta ondata di gelo sta interessando molta parte degli Stati Uniti d'America con forti nevicate e ghiaccio. Disagi e danni alla circolazione, ma anche tantissimi americani rimasti senza corrente elettrica per il passaggio di una tempesta invernale che ha provocato anche delle vittime. La situazione.

Tempesta invernale negli Stati Uniti d'America: milioni di americani isolati

Una pericolosa tempesta invernale ha travolto gli Stati Uniti d'America, provocando almeno sette morti e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a centinaia di migliaia di abitazioni.

Scuole chiuse, disagi alla circolazione su strada e migliaia di voli cancellati in quanto le condizioni sono "pericolose per la vita" stando a quanto sottolineato dal National Weather Service (NWS). In Louisiana due vittime per ipotermia, mentre altri decessi causati dal passaggio della tempesta invernale sono stati segnalati in Texas, Tennessee e Kansas. Più di 800 mila famiglie sono rimaste isolate senza elettricità, mentre 11 mila sono i voli cancellati per la neve.

Gli USA sono paralizzati da una fortissima tempesta invernale che ha portato nevicate e pioggia gelida in diversi Stati con le temperature scese di gran lunga sotto lo zero. Il National Weather Service (NWS) ha comunicato che la situazione sarà critica per diversi giorni ed avrà "impatti pericolosi su viaggi e infrastrutture".

Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha comunicato che cadranno "fino a 45 centimetri sul New England e 1,3 centimetri di pioggia gelata su alcune parti delle valli del Mid-Atlantic e dell'Ohio/Tennessee". Non solo, i meteorologi del NWS hanno pre-annunciato temperature record e venti gelidi e rigidi nelle prossime ore in gran parte del Paese.

Maltempo: dichiarato lo stato di emergenza per neve a New York

La tempesta di neve ha colpito anche la città di New York completamente ricoperta di neve. A Washington Heights, Manhattan, si arriva a 37 cm di neve, più di 30 cm sono caduti nella Hudson Valley, a Long Island e nel nord del New Jersey. Dichiarato lo stato di emergenza a New York, New Jersey e Connecticut con i governatori che hanno invitato i cittadini a non muoversi di casa evitando i viaggi per via delle condizioni stradali.

E' arrivata la tanto attesa nevicata a New York. Al momento nevica con una temperatura di circa - 8 °C.



Il problema di questa tempesta è che le temperature resteranno gelide per tutta la settimana con temperature massime sotto zero e temperature minime che scenderanno fino a -… pic.twitter.com/XwJSsQ2Cux — Marco M.M. (@MMmarco0) January 25, 2026

Intanto nei principali aeroporti di NYC sono stati cancellati migliaia di voli, mentre l'aeroporto LaGuardia è rimasto chiuso per ore. Chiuse anche le scuole a New York City con lezioni da casa come confermato dal sindaco Zohran Mamdani che ha comunicato anche la morte di cinque persone: "sebbene non conosciamo ancora le cause della morte, non c'è promemoria più potente dei pericoli del freddo estremo e di quanto siano vulnerabili molti dei nostri vicini, in particolare i newyorkesi senza fissa dimora".