Usa, decine di tornado: flagellati Arkansas e Illinois, si contano vittime e feriti. Le immagini

In USA è emergenza tornado. Ne sono stati registrati a decine negli ultimi giorni in almeno 6 diversi stati quali: Arkansas, Mississipi, Iowa, Tennessee, Illinois e Wisconsin. Tra tutti l'Arkansas è quello maggiormente colpito. Qui si registrano decine di feriti e alcune vittime così come in Illinois dove la tempesta ha fatto crollare il tetto di un teatro durante un concerto. Ecco tutte le ultime news.

Usa, emergenza tornado: cosa è accaduto?

E' emergenza tornado in USA. Cosa è accaduto? Un sistema di tempeste ha attraversato il Sud e il Midwest, nella giornata di venerdì, generando tornado killer capaci, soprattutto in Arkansas, di spazzare via come se nulla fosse case e centri commerciali oltre che il tetto di un edificio durante un concerto heavy metal presso l'Apollo Theatre a Belvidere in Illinois. Qui si è registrata, una vittima e decide di feriti, anche in modo grave.

A #tornado hit #Wynne, #Arkansas Friday. This drone video shows the path it took through the community. So far we know 9 people have died across the US related to #severeweather. pic.twitter.com/Cj09MKRco2 — Channing Frampton (@Channing_TV) April 1, 2023

Nella città di Wynne, in Arkansas, o meglio nella parte nord-orientale dello Stato, la forza dei tornado che hanno toccato terra è stata devastante. Si contano già alcune vittime e diversi feriti. Molte case sono andate completamente distrutte e potrebbero esserci ancora persone intrappolate tra le macerie.

Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire non solo per cercare dispersi tra le macerie, ma anche per mettere in sicurezza le zone dove si sono abbattuti i vari pali della luce, portare in salvo le persone rimaste intrappolate negli ascensori o addirittura nelle auto.

I tornado si sono spostati attraverso parti dell’Iowa orientale, causando qui sporadici danni agli edifici. Un tornado, però, ha destato molta preoccupazione perché ha virato appena ad Ovest di Iowa City, dove ha sede l’Università. In Oklahoma, invece, le raffiche di vento hanno raggiunto gli oltre 95 km/h e hanno alimentato gli incendi.

Le immagini che giungono dall'Apollo Theatre in Illinos