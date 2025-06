Meteo, allerta caldo il 25 giugno da Nord a Sud in Italia: l’avviso del Ministero della Salute per ondata di calore. Ecco dove

Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo stato di allerta caldo per ondata di calore in Italia nella giornata di mercoledì 25 giugno 2025. Scopriamo le città dove sono previste temperature più bollenti tali da richiedere bollino arancione e giallo.

Allerta meteo per caldo il 25 giugno 2025: le città a rischio

Con la rimonta dell'anticiclone nord-africano torna il caldo lungo tutto lo stivale. Nella giornata di mercoledì 25 giugno 2025 sono previste temperature intense tali da spingere il Ministero della Salute a diramato un bollettino di allerta meteo caldo in buona parte delle città italiane. Si preannunciano giorni di grande caldo, afa e il ritorno di notte tropicali, fenomeno che si verifica quando la temperature non scende al di sotto dei 20°.

L'Italia si prepara così alla seconda ondata di calore dell'estate 2025 con temperature che, in buona parte del Paese, supereranno i 35° con picchi di anche 40° al Sud ed Isole. Per questo motivo il Ministero della Salute ha emesso un un bollettino con livello 1 e 2, ossia giallo e arancione, in diverse città.

Mercoledì 26 giugno 2024 scatta l'allerta arancione di livello 2 in 13 città italiane. Ricordiamo che il bollino arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le 13 città coinvolte:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Milano

Perugia

Roma

Torino

Venezia

Verona

Non solo, sempre mercoledì 25 giugno 2025, scatta anche uno stato di allerta livello 1 che corrisponde al colore giallo. In questo caso, il livello di allerta 1 indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Tra le città a rischio ci sono:

Bari

Cagliari

Catania

Civitavecchia

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Trieste

Viterbo

L'estate 2025 si fa sempre più calda con temperature bollenti e anomale. In questi giorni in diverse regioni, complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano, sono previste temperature in aumento con una vera e propria anomalia termica di anche 6-8°. Previsti picchi di anche 40° al Sud e Isole in vista della seconda ondata di calore dell'estate 2025.

Per questo motivo ricordiamo che, in caso di ondata di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare di esporsi al sole e praticare attività all'esterno. Non solo, sono da limitare gli spostamenti con l'auto. Tra i soggetti maggiormente colpiti ci sono: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.