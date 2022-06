Usa, alluvioni al parco di Yellowstone: questa casa "cade" in acqua e viene portava via | VIDEO

Il parco di Yellowstone negli Stati Uniti d'America, il più antico del mondo, è stato evacuato perché colpito da frane, allagamenti e inondazioni e la corrente ha travolto addirittura una casa trascinandola in acqua.

Alluvione negli Usa, evacuato il parco di Yellowstone

Gli Stati Uniti d'America stanno vivendo una complicata situazione climatica, con frane, alluvioni, smottamenti e inondazioni che stanno flagellando parte del Péaese. In particolare lo stato maggiormente interessato è quello del Montana, che al suo interno custodisce il meraviglioso parco di Yellowstone, grande da solo quanto la Corsica, una vera perla naturale degli Usa e del mondo. Negli ultimi giorni le piogge alluvionali, unite al rapido scioglimento del manto nevoso, hanno causato delle inondazioni di portata eccezionale.

L'emergenza ha inevitabilmente colpito anche il già citato parco di Yellowstone, causando danni alle strutture presenti. La situazione ha costretto le autorità a chiudere tutte le 5 entrate del parco nazionale per la prima volta d'estate dopo l'evacuazione dovuta alla devastante serie di incendi del 1988. Inoltre il National park service afferma che sta lavorando all'evacuazione dei visitatori e del personale rimasti nelle varie aree del parco, in particolare nel fianco settentrionale, il più colpito.

Usa, l'alluvione distrugge un ponte e travolge una casa

In molti sostengono di non aver mai visto nel Montana un'alluvione di simili dimensioni, ed effettivamente c'è da restare sbigottiti di fronte ad alcuni video che circolano in rete. Sono state diffuse immagini dall'alto che documentano la furia dell'alluvione. In particolare c'è un video che mostra la furia dell'acqua che si abbatte su un ponte, distruggendolo, e poi si scaglia su una casa. Quest'ultima scivola inesorabilmente e viene travolta dalla corrente. Il tutto avviene sotto gli occhi increduli di alcuni visitatori ancora bloccati all'interno del parco che si sono trovati di fronte una scena che difficilmente avevano visto prima d'ora. Ecco le immagini.