Uragano Milton in Florida, le ultime notizie: 2,6 milioni di persone ancora al buio e almeno 13 morti

L'uragano Milton prosegue il suo percorso di distruzione. Il ciclone si è spostato al largo dopo essere approdato vicino a Siesta Key, in Florida, classificato come una pericolosa tempesta di categoria 3 fino ad indebolirsi a categoria 1 mentre attraversava lo Stato, stando a quanto comunicato dal National Hurricane Center. Il suo passaggio ha causato danni da miliardi di dollari, morti e disagi in tutto lo stato della Florida. La situazione.

Uragano Milton in Florida: cresce il numero dei morti

Hurricane (Uragano) Milton، ieri sera ed oggi, Florida, USA pic.twitter.com/XIphGL5E8t — Dott. George Hitti (@george_hitti) October 10, 2024

La furia dell'uragano Milton è arrivata a poche settimane dal passaggio dell'uragano Helene che aveva sommerso le comunità dell’entroterra con piogge abbondanti e la crescita di fiumi e ruscelli. L'uragano Milton si è abbattuto in Florida come tempesta di categoria 3 per poi scendere a categoria 2 e infine categoria 1. Tantissime le zone della Florida devastate dalla forza dell'uragano: a cominciare da Siesta Key, nella contea di Sarasota, ma anche le cittadine di Tampa, St. Petersburg e Fort Myers.

2,6 milioni di persone sono ancora senza elettricità mentre sale il numero delle vittime accertate. Sono alteno 13 i morti con vittime segnalate nella contea di St. Lucie, nella contea di Citrus, a Ormond Beach e a St. Petersburg. "Hanno perso tutto, i residenti salvati dal complesso di appartamenti di Clearwater sono economicamente vulnerabili" dichiara Ron DeSantis, Governatore della Florida.

Uragano Milton in Florida: la situazione

Hurricane Milton’s lightning wall via satellite pic.twitter.com/mv9Pvmq5l7 — UberFacts (@UberFacts) October 10, 2024

Il bilancio del passaggio dell'uragano Milton in Florida è comunque già impressionante. Nelle contea di St. Lucie, coinvolge edifici, case e persino una grande struttura contenente attrezzature per la risposta alle emergenze danneggiati in modo significativo. «Ben oltre 100 case. Non sto parlando solo di una finestra rotta o di un paio di tegole, sto parlando di case in totale perdita», ha detto lo sceriffo della contea di St. Lucie Keith Pearson alla stampa americana. Intanto qualche prima buona notizia arriva sempre da Ron DeSantis: "Ka corrente è stata ripristinata a circa 700.000 clienti".

Intanto si registra una carenza di benzina: più di un quarto delle stazioni di servizio della Florida sono a corto di rifornimenti. A St. Petersburg, una città sulla costa del Golfo della Florida appartenente alla Baia di Tampa, i funzionari hanno emesso un avviso di far bollire l'acqua per i residenti, dopo gravi interruzioni alle condutture idriche di Milton. L'avviso include i residenti a San Pietroburgo, Gulfport, South Pasadena e Lealman.

Intanto il Presidente Joe Biden è tornato a puntare il dito contro la "disinformazione" e le "bugie" che proverrebbero da Donald Trump. Biden ha aggiunto che il governo federale sta fornendo tutte le risorse necessario affinché si possa intervenire il prima possibile per la ricostruzione: "Ci vorranno parecchi miliardi di dollari". Infine il messaggio diretto all'avversario: «Presidente Trump, ex presidente Trump, fatti una vita e aiuta queste persone».