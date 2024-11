Cosa sono le strane e gigantesche "uova di ghiaccio" che si formano sulle spiagge in inverno?

Può accadere in questi giorni di trovare sul web alcune immagini che mostrano misteriose e gigantesche "uova di ghiaccio" in alcune regioni polari e costiere. Ma cosa sono queste insolite sfere ghiacciate e come si formano?

Gigantesche sfere di ghiaccio ricoprono le spiagge, il fenomeno

A qualcuno è già capitato di imbattersi in strane palle di ghiaccio in occasione di una vacanza. Questo insolito fenomeno non è poi così raro come si potrebbe pensare, visto che non è difficile imbattersi in sfere ghiacciate in prossimità dei Grandi laghi americani (in particolare il lago Michigan), ma anche in Canada, in Finlandia, in Russia e in Germania.

Questo fenomeno, pur essendo abbastanza frequente (sulle spiagge del lago Michigan, appunto, si verifica quasi ogni inverno), lascia ancora alcune domande irrisolte. Ciò che ad oggi sappiamo è che la formazione di queste sfere perfettamente sagomate è dovuta a "un cocktail meteorologico-ambientale" ben bilanciato tra temperatura, vento e moto ondoso.

Il perfetto modellamento delle "palle di ghiaccio", che possono arrivare ad avere un diametro compreso tra pochi centimetri e un metro, e un peso che può anche raggiungere i 30 kg, è dovuto a una combinazione precisa dei tre fattori sopraelencati. Perché possano formarsi è necessario che la temperatura sia sotto lo zero termico, ma non troppo bassa, per consentire al ghiaccio e alla neve di amalgamarsi senza diventare troppo fragili. Anche le onde costiere giocano un ruolo chiave, visto che con il loro moto trascinano avanti e indietro quei frammenti di neve o ghiaccio che rotolando assumono la caratteristica forma sferica.

Thousands of ice balls on Lake Manitoba this Nov 20th at Steep Rock, MB. Picture by Steep Rock Kayak, shared with permission #MBwx pic.twitter.com/R6wi0jc037 — NZP Chasers® (@NZPChasers) November 27, 2021

"Sfere di ghiaccio" una meraviglia della natura

Sebbene la loro formazione lasci ancora qualche dubbio, quel che è certo è che trovarsi davanti a uno spettacolo del genere può regalare uno spettacolo unico. Si tratta di un panorama davvero irresistibile: le sfere ghiacciate possono arrivare a ricoprire intere spiagge e con la loro precisione stupirci ancora una volta mostrandoci cosa è in grado di fare la mano della Natura.