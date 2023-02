Un bolide dallo spazio sorvola il cielo della Siberia: ecco il video

Il cielo di una città siberiana è stato illuminato da una gigantesca palla di fuoco, un bolide che ha attraversato il paesaggio prima di esplodere e svanire nel nulla; il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

Bolide in Siberia, spavento nella regione russa

Nella serata di martedì la città di Krasnoyarsk, nella vasta regione siberiana della Russia, è stata scossa da un fenomeno improvviso e, per alcuni, pauroso. Un'intensa luce ha infatti attraversato il cielo di Krasnoyarsk - città di oltre un milione di abitanti situata al centro-Sud della Siberia - come una gigantesca palla di fuoco. Il fenomeno è durato per qualche secondo, finché la scia non si è dissolta nel nulla dopo un'esplosione verificatasi però non a distanza ravvicinata dal suolo. Le telecamere della CCTV e alcune dash cam hanno ripreso la scena e i video sono subito divenuti virali sui social.

Ovviamente nell'immediato non tutti hanno capito di cosa si trattasse, anche perché con la guerra in corso alcuni hanno temuto si trattasse di un missile. Ma che cos'è in realtà un "bolide"? Si tratta di una definizione generica per indicare un corpo proveniente dallo spazio e che, a contatto con l'atmosfera, si infiamma apparendo così come una scia luminosa. Solitamente i bolidi non sono altro che meteoriti, dunque frammenti rocciosi di comete o asteroidi che vengono spinti verso la Terra dal campo gravitazionale del nostro pianeta. Si potrebbe trattare però anche di un frammento di satellite artificiale precipitato nella nostra atmosfera. In entrambi i casi, infatti, il risultato visivo sarebbe pressoché lo stesso; quando un corpo esterno entra in contatto con l'atmosfera si produce un forte attrito che incendia il corpo stesso consumandolo per evaporazione man mano che si avvicina al suolo.

Non tutti i bolidi sono uguali e non tutti sono innocui come questo di Krasnoyarsk. Basti pensare a quello che il 15 febbraio 2013 colpì la città di Chelyabinsk, sempre in Russia: si trattava di un meteorite dal diametro di circa 19 metri e dal peso di circa 10mila tonnellate che si frantumò solo a poche decine di chilometri di distanza dal suolo. L'esplosione che ne scaturì fu addirittura potentissima ma a causare i danni fu l'onda d'urto che ne conseguì: centinaia di feriti a causa dell'esplosione dei vetri degli edifici e del crollo del tetto di un capannone. Il bolide di Krasnoyarsk non ha invece causato alcun danno.