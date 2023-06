Un asteroide “potenzialmente pericoloso” grande quanto il Burj Khalifa di Dubai si sta avvicinando alla Terra

Il prossimo 12 giugno un asteroide grande quanto un grattacielo si avvicinerà alla Terra arrivando a circa 3,1 milioni di km dal nostro pianeta. A riferirlo è la Nasa, che classifica lo classifica come “potenzialmente pericoloso”, date le sue dimensioni e la relativa vicinanza al nostro pianeta.

Nasa: asteroide “potenzialmente pericoloso” si avvicina alla Terra

Un nuovo asteroide è in procinto di sfrecciare molto vicino alla nostra Terra e le sue dimensioni sono abbastanza rilevanti da metterci addosso un po' di preoccupazione. Nel dettaglio il passaggio, alla minima distanza, avrà luogo il 12 giugno alle 00:53 UTC, (02:53 ora italiana). Sarà possibile osservarlo grazie al live streaming del Virtual Telescope Project, a cura di Gianluca Masi, che trasmetterà le immagini del flyby dalla mezzanotte del 12 giugno, ora italiana.

L'asteroide è grande quanto il Burj Khalifa di Dubai

1994 XD, questo il nome dato al bolide, è un asteroide binario, composto da un asteroide grande con una sorta di “luna” di dimensioni ridotte che gli orbita attorno. L’asteroide ha le dimensioni di un grattacielo: il suo diametro infatti oscillerebbe tra i 370 e 830 metri. In poche parole, il "sasso spaziale" è grande quanto il Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del pianeta.

Solitamente oggetti di queste dimensioni e con una vicinanza relativa alla Terra vengono classificati come “potenzialmente pericolosi”. Fortunatamente, per i prossimi 100 anni, dai calcoli della Nasa si intuisce che nessun asteroide rappresenterà un rischio reale per la Terra e questa previsione include anche il 1994 XD, che ci sfiorerà ma non ci toccherà affatto.