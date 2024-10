Un'altra cometa potrebbe offrire un grande spettacolo: le speranze degli astronomi

Un'altra cometa potrebbe offrire un grande spettacolo oltre alla C/2023 A3 - Tsuchinshan-ATLAS - secondo gli esperti. Gli astronomi nutrono grandi speranze, infatti, per la possibilità di ammirare anche un'altra cometa che dovrebbe essere visibile poco prima dell'alba per quattro mattine consecutive dei prossimi giorni. Ecco le ultime news.

Comete nel cielo di ottobre: due possibili avvistamenti

Mentre cresce l'attesa per la C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, la cometa che ha già dato rassicurazioni sul fatto che potremo ammirarla a breve, pare proprio che gli astronomi si stiano concentrando - o quantomeno stiano riponendo grandi speranze - sulla possibilità di ammirare il passaggio anche di una nuova cometa scoperta solo pochi giorni fa e che ora è molto vicina al Sole. Tale cometa è talmente nuova da non avere nemmeno un nome e per ora viene identificata solo con: “A11bP7I”.

Quando potremo ammirarla? Ad occhio, nudo, se tutto andrà bene, a fine ottobre 2024. A quanto si apprende oltretutto l’orbita e la luminosità di questa nuova cometa ricordano molto quella di Lovejoy (C/2011 W3), che lasciò il segno a dicembre 2011 offrendo uno spettacolo davvero eccezionale.

Come ammirare le comete nel cielo di ottobre 2024? Ebbene i prossimi appuntamenti in calendario riguardano in primis il passaggio della cometa C/2023 A3 - Tsuchinshan-ATLAS, la cosiddetta "cometa verticale" visibile a occhio nudo il cui passaggio è già visibile da qualche giorno (con un picco di luminosità previsto per l'8 ottobre).

In seconda battuta c'è appunto il possibile passaggio della nuova cometa, provvisoriamente chiamata “A11bP7I” che, se dovesse sopravvivere al passaggio vicino al Sole, splenderà nel cielo a fine mese offrendo a tutti uno spettacolo davvero magico e unico nel suo genere.