Tendenze meteo: 10 giorni di freddo e neve anche in pianura, dicembre inizia in bianco

Immagine di repertorio

L'inverno irrompe sul nostro Paese con temperature sotto la media. La perturbazione numero 11, che raggiungerà l'Italia nella serata di domani, concederà una breve tregua domenica. Da lunedì attesa una nuova perturbazione che porterà freddo e neve fino a quote relativamente basse.

Fine novembre 2023, crollo delle temperature e neve a bassa quota

L’inverno piomba sull’Italia, con temperature sotto la media e con il ritorno della neve a quote basse. La prima irruzione artica della stagione - che investirà il nostro Paese nella giornata di sabato 25 - porterà freddo e neve anche in pianura e sulle coste. Uno scenario che non si vedeva da molto tempo.

Già nelle prossime ore dovremo prestare attenzione al ciclone in spostamento verso il meridione, che porterà piogge a tratti intense su medio Adriatico e Sud. L'aria artica che inizierà ad affluire venerdì in tarda serata sul Mediterraneo stimolerà la formazione di un vortice di bassa pressione secondario che porterà una nuova ondata di maltempo soprattutto il Sud e la Sicilia. L'afflusso freddo interesserà marginalmente anche il medio versante adriatico dove potrebbero verificarsi le prime deboli nevicate della stagione anche sotto i 1.000 metri, e l'Appennino centrale, dove le precipitazioni nevose si presenteranno più copiose.

Nella giornata di sabato 25 alle piogge si aggiungerà il freddo, con un notevole abbassamento delle temperature in molte città italiane. Termometri in picchiata, con valori che - entro la giornata di domenica - potrebbero raggiungere valori ben al di sotto della media. Si tratterà di un vero e proprio assaggio d'inverno.

Inizio dicembre con la "dama bianca"

Con il crollo delle temperature tornerà in scena anche la "dama bianca" a quote relativamente basse. Prevista neve fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche durante la prossima settimana.

In particolare a partire da mercoledì 29 novembre non si esclude l'afflusso di aria fredda e nuovo deciso calo delle temperature sull'Italia con valori tipicamente invernali, che favoriranno le precipitazioni nevose. Il 1°dicembre inizia l'inverno meteorologico - che convenzionalmente comprende il trimestre dicembre-febbraio - e non è affatto da escludere che quest'anno possa iniziare sotto una coltre bianca in molte località italiane. Si tratta comunque di previsioni che andranno confermate nei prossimi giorni.