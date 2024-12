Uganda, iene in crescita e leoni in pericolo: i dati emersi da uno studio

Uno strano fenomeno che riguarda i leoni e le iene sta avvenendo in Uganda. Nel Paese le popolazioni di leoni sono in netto declino, mentre le iene maculate sono in aumento. A rimanere stabile è invece il numero di leopardi.

Iene in crescita e leoni in pericolo in Uganda

I dati che dimostrano la diminuzione dei leoni e l'aumento che riguarda la popolazione delle iene, emerge da uno studio condotto da diverse università internazionali, successivamente pubblicato su Global Ecology and Conservation.

I dati nelle varie aree protette al centro dello studio

Al centro della ricerca ci sono ben 6 aree protette, tra cui il Parco Nazionale delle Murchison Falls e la Queen Elizabeth Conservation Area, coinvolgendo oltre 100 esperti di conservazione. Nei parchi Queen Elizabeth e Kidepo Valley, la situazione è davvero critica. In queste due aree infatti rimangono meno di 40 leoni presso il Queen Elizabeth e 20 leoni nel Kidepo Valley.

Nel frattempo, il Parco delle Murchison Falls registra una densità record di iene (45 ogni 100 km²) e buoni numeri di leoni (7 ogni 100 km², per un totale di 240 individui). Per quanto riguarda invece i leopardi, la specie mostra una presenza abbastanza importante e significativa, con la più alta densità in Africa (14 ogni 100 km²) nelle Murchison Falls.

Le parole dell'autore principale della ricerca

Alexander Braczkowski, autore dello studio, evidenzia come le Murchison Falls sono fondamentali per la salvaguardia dei leoni, ospitando elevati numeri di esemplari che appartengono a tutte e 3 le specie. La situazione però richiede attenzione per evitare grosse perdite di esemplari.