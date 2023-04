Tropea, crollo di parte del costone: cosa è accaduto e le immagini

A Tropea il crollo di parte del costone ha allarmato tutti facendo vivere ore di apprensione a tutti gli abitanti del luogo. Cosa è successo realmente? Ecco le news sul grosso pezzo di costone si è staccato da sotto il Santuario di Santa Maria dell'Isola di Tropea e le immagini che sono circolate sui social.

Tropea: come è avvenuto il crollo di parte del costone

Per diverse ore, a partire dal Sindaco di Tropea, sono stati tutti in apprensione. Perché? Per colpa del crollo di un grosso pezzo di costone sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea. Il primo cittadino, Giovanni Macrì, pur sottolineando che il cedimento non ha causato feriti, ha sottolineato: "C’è massima allerta per quanto accaduto. D’intesa con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sono state attivate tutte le procedure per la verifica e la celere messa in sicurezza del sito che, adesso, resta la priorità assoluta".

Crollato parte del costone su cui sorge il santuario di Santa Maria a #Tropea (VV), alcuni massi franati sulla spiaggia: squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 8:15, escluso il coinvolgimento di persone. In corso operazioni di messa in sicurezza dell’area [#7aprile 10:15] pic.twitter.com/nKjgt5KXVG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 7, 2023

Cosa è accaduto? Il crollo, definito significativo, è avvenuto in un’area già sotto costante attenzione. Dapprima si è sentito un forte boato e poi in molti si sono accorti che parte del costone era precipitata. A raccontarlo sono stati alcuni abitanti ed esercenti dell'isola. Uno dei proprietari dei lidi limitrofi ha fatto sapere, infatti, che alle 7.27: "Ho sentito una forte esplosione, ero con mia mamma, abbiamo visto la roccia franare". Il racconto è stato confermato dalle immagini riprese dalle varie telecamere presenti in zona. Con le stesse immagini, per fortuna, si è potuto scongiurare che nella frana fossero rimaste coinvolte persone. Per fortuna la spiaggia era deserta. Ora gli esperti sono all'opera per analizzare meglio quanto accaduto e raccogliere dati importanti che aiuteranno, nei giorni a seguire, a mettere in sicurezza l'area.

Tropea, frana sul promontorio del santuario di Santa Maria dell'Isola. Il sopralluogo dei Vigili del fuoco, nessun ferito e nessun danno alla chiesa #ANSA pic.twitter.com/P3j0O47ud5 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 7, 2023

Cosa accadrà ora a Tropea?

Dopo il crollo l'area è stata transennata e interdetta. La roccia è in pietra arenaria e pare essere ora molto fragile. Occorrono infatti interventi mirati di consolidamento. La parte che ha ceduto è davvero precaria tanto che non si esclude la possibilità di ulteriori crolli. Sarà dunque impossibile accedere a quest'area nei giorni di Pasquetta, giorni in cui, se c'è bel tempo, la spiaggia si popola di numerose persone del luogo e turisti.