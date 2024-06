Tromba d'aria e grandine a Rovigo: tetti scoperchiati e allagamenti nel Polesine

L'ondata di maltempo degli ultimi giorni ha interessato anche zona di Adria, vicino Rovigo, colpita da una violenta tromba d'aria e forti grandinate. Danni e disagi importanti in buona parte della città. La situazione.

Maltempo in Italia, tromba d'aria vicino Rovigo

La perturbazione che ha colpito il Centro Nord negli ultimi giorni continua a creare non pochi disagi in diverse regioni. Dopo l'Emilia Romagna e la Lombardia anche il Veneto è stato colpito da una intensa ondata di maltempo con forti temporali e piogge. In particolare le di Adria e Cavarzere, in provincia di Rovigo, sono state colpite nelle ultime ore da una violenta tromba d'aria. Tanta paura da parte dei cittadini che hanno chiamato in molti i Vigili del Fuoco. Si contano più di 100 richieste di soccorso ma fortunatamente non si registrano feriti.

Tornado a Rovigo



Segnalati numerosi danni tra cui case e capannoni scoperchiati. Diversi allagamenti sono stati causati inoltre dal nubifragio associato alla tromba d'aria. Grazie ai soccorritori e ai volontari operativi da subito.



— Laura Cestari (@lauracestari83) June 25, 2024

Il passaggio della tromba d'aria nella zona a nordest di Rovigo ha causato ingenti danni a diversi edifici ed attività: è il caso del tetto di un negozio di tessuti divelto dalla forza del vortice con le lamiere trasportate nel vicino centro commerciale. Non solo, è crollato il soffitto del bar all'interno di un centro commerciale, non si registrano comunque feriti. Si sono registrati anche molti allagamenti per le piogge battenti.

Rovigo, dichiarato stato di emergenza dopo la tromba d'aria

La tromba d'aria che ha colpito la città di Rovigo ha lasciato dietro di se tanta paura e rovina. Diversi i tetti divelti di attività commerciali, edifici ed abitazioni che hanno richiesto anche l'evacuazione di diverse famiglie in via del tutto precauzionale. Il tornado ha sradicato anche diversi alberi provocando interruzioni nella fornitura di energia elettrica in diverse zone. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco chiamati a mettere in sicurezza le aree colpite dalla tromba d'aria, ma anche a rimuovere gli alberi caduti e assistere i cittadini.

La Protezione Civile è ancora impegnata a monitorare e controllare la situazione, mentre i tecnici sono intervenuti per ripristinare la corrente elettrica e la viabilità delle strade. Intanto il Valeria Cittadin, il sindaco di Rovigo, ha anche invitato la popolazione a restare in casa evitando spostamenti.