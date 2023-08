Tromba d’aria a Jesolo spazza via ombrelloni e lettini dalla spiaggia: il video

Durante la notte fra il 28 e il 29 agosto, precisamente intorno alle 3.00, una violentissima tromba d’aria si è abbattuta sul lungomare di Jesolo in provincia di Venezia, portando via tutto. Lettini e ombrelloni letteralmente spazzati via dalla spiaggia, è questa l’immagine che si è presentata agli occhi di bagnanti e proprietari dei lidi la mattina seguente.

Jesolo, tromba d’aria spazza via tutto dalla spiaggia

In pochi secondi, la tromba d’aria ha distrutto praticamente tutto quello che trovava sul suo cammino. Il litorale di Jesolo, ambita meta turistica durante il periodo estivo, non è stata l’unica zona della laguna ad essere colpita dal passaggio della tromba d’aria.

Il comune di Venezia autorizza l'attivazione del Mose

Sempre a Jesolo, molti alberi son caduti a causa dei forti venti. A Venezia invece, dove è in corso l'ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, nei giorni scorsi è tornata l’acqua alta, con un valore di 112 centimetri di marea, numeri considerati da record per il mese d’agosto.

Per far fronte al problema, l’amministrazione comunale del capoluogo veneto ha attivato il Mose. Fenomeni come la tromba d’aria che si è abbattuta su Jesolo, sono destinati a diventare sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Video: tromba d'aria sulla spiaggia di Jesolo

Ecco di seguito le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza di un lido. Nelle immagini si vede l’esatto momento in cui la tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia.