Il caso: treno in fiamme negli Usa e nubi tossiche. Disastro ambientale? VIDEO

È altissima la paura a East Palestine in Ohio: nei giorni scorsi un treno merci che trasportava sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili è deragliato e ha preso fuoco. Il deragliamento ha coinvolto circa cinquanta vagoni: il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche, e migliaia di persone nell’area sono state evacuate per la paura delle esalazioni. Dopo qualche giorno, è stato dato il via libera al rientro nelle abitazioni. Molte persone però, preoccupate dai rischi del disastro ambientale, hanno preferito non fare ritorno nella zona di East Palestine.

Treno deragliato: cosa è successo

Il treno merci è deragliato la sera del 3 febbraio, probabilmente a causa di un problema meccanico in uno dei vagoni. Oltre alle già citate sostanze chimiche che hanno preso fuoco, l’allarme è stato ulteriormente alzato nelle ore successive al deragliamento dal rischio di esplosioni di alcuni vagoni. Per questo le autorità hanno deciso di effettuare una “combustione controllata” di cloruro di vinile. Dopo pochi giorni ai cittadini è stato dato il via libera al rientro nelle case, dopo che la Environmental Protection Agency ha dichiarato di non aver rilevato alcun "livello di preoccupazione" relativo alle sostanze rilasciate.

Treno deragliato: disastro ambientale?

La preoccupazione però è forte: molte persone si sono rifiutate di tornare per paura delle sostanze chimiche, mentre altre hanno denunciato malori nei giorni successivi. E c’è anche chi racconta di morie di pesci e galline nella zona. Il governatore dell’Ohio, lo Stato in cui è avvenuto l’incidente, si è persino spinto a dire che lui non berrebbe l’acqua del rubinetto ma si affiderebbe a quella in bottiglia. La situazione resta comunque incerta: il governo federale ha deciso, dopo esplicita richiesta del governatore, di inviare un team di esperti medici per valutare i rischi per gli esseri umani nella zona. Mentre la popolazione locale si lamenta perché nessuno - a loro avviso - ha comunicato in modo chiaro e preciso quale sia l’effettiva gravità ambientale del disastro.