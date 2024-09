Treno del foliage 2024 tra il Lago Maggiore e la Val d’Ossola: le date e i prezzi

Tra le esperienze da non perdere con l'arrivo dell'autunno c'è sicuramente il treno del foliage: un viaggio lento organizzato dalla Ferrovia Vigezzina-Centovalli che ci porta alla scoperta del fenomeno spettacolare e naturale che avviene nei boschi durante la stagione autunnale quando si tingono di varie sfumature creando così dei paesaggi fiabeschi.

Il magico viaggio sul treno del foliage della Ferrovia Vigezzina Centovalli è stato confermato anche nell'autunno 2024. Il treno, che vi porterà alla scoperta dei boschi tra il Piemonte e la Svizzera, è pronto a partire dal 12 ottobre 2024. Si tratta di una esperienza da fare almeno una volta nella vita alla scoperta di scenari meravigliosi e fiabeschi grazie ai colori variopinti della natura. Il percorso, inserito dalla Lonely Planet tra le dieci cose più spettacolari del continente, è lungo 52 chilometri e si snoda lungo storica la ferrovia Vigezzina - Centovalli.

Una volta saliti a bordo del treno preparatevi a vivere un viaggio magico e speciale all'interno di un paesaggio che sembra quasi un'opera d'arte. Le date del treno del foliage 2024 sono dal 12 ottobre al 17 novembre e durante il viaggio è previsto il passaggio in diverse località: Ponte Brolla, Intragna, Verdasio, Re, Camedo, Santa Maria Maggiore, Malesco, Druogno. Un tragitto che vi porterà alla scoperta del foliage tra il Piemonte e il Canton Ticino della Svizzera attraversando 83 ponti e 31 gallerie passando per vallate, boschi e borghi sospesi nel tempo.

Treno del Foliage 2024, costo e prezzi

Per quanto riguarda il costo e i prezzi del treno del foliage 2024 della Ferrovia Vigezzina-Centovalli variano a seconda dei giorni e della classe di viaggio. Durante i weekend, nei giorni festivi e prefestivi, i biglietti in prima classe costano 50 euro, mentre in seconda classe si viaggia spendendo 40 euro. Nei giorni feriali il viaggio in prima classe costa 46 euro, mentre 36 per la seconda.

Per i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni è disponibile uno sconto del 50%, mentre per i bambini sotto i 6 anni il viaggio è gratis. I biglietti per il treno del foliage si possono acquistare online e la prevendita inizierà sui canali social della Ferrovia a ridosso della prima data di partenza.