Il treno del foliage pronto a ripartire per guidarci tra i colori dell’autunno

Il suggestivo treno del foliage 2023 è pronto a ripartire per il suo consueto itinerario tra Piemonte e Svizzera. Salire a bordo del fiabesco treno permette di immergersi nei colori autunnali che fanno da cornice alla ferrovia alpina, e vivere una delle esperienze più amate.

Treno del foliage, colori d'autunno tra Italia e Svizzera

Nella stagione autunnale i colori si scaldano, regalando una tavolozza di sfumature tutte da ammirare, magari stando comodamente seduti. Dal 14 ottobre all'11 novembre tutto ciò è possibile, con il percorso speciale che ogni anno viene proposto dai treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

La linea si snoda attraverso 52 km - da Domodossola a Locarno - e permette di ammirare dal finestrino i boschi variopinti dalle chiome di alberi che colorano il paesaggio di giallo, rosso e arancione, per poi salire fino a trovare paesaggi imbiancati dalla prima neve. Il percorso è stato inserito nella top ten delle linee più spettacolari d'Europa dalla rivista Lonely Planet, e salendo a bordo di uno dei convogli non fatichiamo a capire il perché.

In autunno la natura ci regala immagini e sfumature emozionanti, e poterle ammirare dal finestrino di questi treni suggestivi è sicuramente un'esperienza che ciascuno di noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita. Lo dimostrano i numerosi viaggiatori che nel tempo hanno scelto di vivere l'emozione data dalle infinite colline punteggiate da filari di vite giallo oro, che lasciano il posto a betulle e castagni, sostituite a poco a poco dalle faggete via via che si raggiungono quote più alte. La linea ferroviaria - che quest'anno compie 100 anni - è pronta a regalare nuove emozioni a coloro che sceglieranno di viaggiare a bordo dei suoi tipici treni bianchi e blu.

Treno del foliage, itinerario italo-svizzero per vivere la magia dell'autunno

I convogli partono dalla piemontese Domodossola e salgono fino alla Valle Vigezzo - conosciuta anche come Valle dei pittori - con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. Arrivati a questa altitudine i treni proseguono fino al confine, e una volta superato il valico i binari iniziano a scendere lentamente attraversando le Centovalli per poi raggiungere Locarno e la romantica sponda elvetica del Lago Maggiore.

Lungo il viaggio il treno prevede una serie di soste, per consentire ai viaggiatori di ammirare musei, chiese e altri monumenti di interesse storico. In particolare la sosta a Verdasio - nel piccolo comune del Canton Ticino - permetterà di vivere un'esperienza indimenticabile. Scegliendo di salire in quota con una delle due funivie presenti è possibile ammirare i colori del foliage da un'altra prospettiva.