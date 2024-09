Trenitalia, dal 21 settembre non è più necessario fare il check in sui treni regionali

Trenitalia ha annunciato una importante novità per chi viaggia a bordo dei treni regionali. Da sabato 21 settembre, infatti, non sarà più necessario fare il check-in all'interno dell'app per convalidare i biglietti elettronici per viaggiare sui treni regionali. Come mai e perchè?

Trenitalia, dal 21 settembre stop al check-in in app per treni regionali

Dietrofront della compagnia Trenitalia: dal 21 settembre stop al check-in in app per i biglietti elettronici dei treni regionali. E' durato poco più di un anno il sistema di validazione della compagnia italiana per il trasporto ferroviario passeggeri che ad agosto 2023 aveva inserito tale modalità tra le critiche generali dei passeggeri.

Critiche che, col senno di poi, sembrano essere giustificate visto che l'azienda ha deciso di fare un passo indietro eliminando di fatto tale sistema di convalidazione. Dopo l'annuncio di restrizioni sui pesi dei bagagli da trasportare a bordo poi annullato, Trenitalia ha cancellato anche il check-in sull'app per i viaggi a bordo dei treni regionali.

La notizia è stata comunicata dall'azienda che ha spiegato le nuove modalità in arrivo dal 21 settembre con un comunicato diramato alla stampa e pubblicato sul sito ufficiale.

Check-in treni regionali Trenitalia: cosa cambia dal 21 settembre

Dal 21 settembre 2024 cambia tutto: stop al check-in online per chi ha acquistato un biglietto digitale che si convaliderà automaticamente alla partenza del treno scelto. Sul sito di Trenitalia si legge: «acquista il nuovo Biglietto Digitale Regionale e gestisci il tuo viaggio con la massima flessibilità. Dal 21 settembre non sarà più necessario effettuare il check-in e il tuo biglietto si validerà automaticamente, alla partenza programmata del treno scelto».

Attenzione, l'azienda ha inoltre comunicato la flessibilità del biglietto digitale regionale: